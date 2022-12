una cantante sul palco di Giorgia Meloni

Festa Fratelli d’Italia 2022: tra i partecipanti anche una cantante famosa e amata da grandi e bambini.

Tempo di grandi festeggiamenti per Fratelli d’Italia. Nel 2022 il partito che oggi guida la maggioranza di Governo, capitanato dalla prima premier donna del nostro paese, Giorgia Meloni, festeggia dieci anni. Era il dicembre del 2012 quando proprio l’attuale presidente del Consiglio annunciò l’uscita dal Popolo della Libertà, per dar vita a un progetto ambizioso che l’avrebbe portata fino a raggiungere il proprio sogno. Anche per questo motivo è tempo di celebrare, attraverso una festa spalmata su tre giorni e con tanti ospiti d’onore. Tra questi, anche un’importante cantante italiana. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Festa Fratelli d’Italia 2022: chi è la cantante che parteciperà

Saranno tre giorni di festa per il partito leader in Italia in questo momento. Si parte il 15 dicembre, si prosegue venerdì 16 e si conclude, con un grande finale, il 17 dicembre. Ad aprire le danze sarà Ignazio La Russa, prima di alcuni confronti istituzionali con protagonisti importanti, tra cui Maurizio Martina, vice presidente FAO.

Giorgia Meloni

Il clou della prima serata è però dedicati all’intrattenimento, con le vignette di Osho, e con la musica. Sul palco della festa di Fratelli d’Italia 2022 il 15 dicembre salirà, dalle ore 20.30, una delle cantanti italiane più amate sia dai bambini che dai grandi: Cristina D’Avena.

Il rapporto tra Giorgia Meloni e la musica

E pensare che con il mondo dello spettacolo italiano, fino a questo momento, Giorgia Meloni non ha avuto un rapporto di grande idillio. Criticata da più parti, in passato ha polemizzato con Fedez, i Måneskin, Elodie, Giorgia, Loredana Bertè e anche la giovanissima Ariete, prossima protagonista a Sanremo. Addirittura una star internazionale, come Skin, si è scagliata contro di lei prima delle elezioni che le hanno assicurato l’ascesa al potere.

Leggi anche -> Quale musica ama Meloni? L’insospettabile passione della leader di FdI

Ma c’è anche chi, andando controcorrente, non ha mai nascosto le sue simpatie meloniane. Ad esempio Iva Zanicchi, la cantante amica di Silvio Berlusconi. E poi ancora l’insospettabile Morgan, che più volte si è proposto per aiutare il nuovo governo a risollevare la cultura italiana.