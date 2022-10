Damiano, paura sul set: “Pensavo di morire sul serio”

I Maneskin ieri hanno pubblicato il video musicale di The Loneliest e alla fine della clip Damiano muore affogato. La finzione però stava per diventare realtà e a raccontarlo è stato il cantante in una diretta. Durante una live su You Tube Damiano David ha rivelato che durante le scene sott’acqua girate per il video ha pensato seriamente di morire.

THE LONELIEST OFFICIAL VIDEO OUT NOW 🖤https://t.co/kJQAu6Psqo pic.twitter.com/PhBHF9aabL — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) October 12, 2022

Damiano David: “Ho pensato di morire mentre giravamo The Loneliest”.

“Sono molto fiero di questo pezzo. Questa è la canzone più personale che ho scritto. Non sono più insicuro e sono perciò pronto ad aprirmi. Sono contento che stia piacendo. La canzone è stata scritta durante una bella writing session a Los Angeles. È una delle ultime a cui ho lavorato. Gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza invece era malata e non poteva venire a trovarmi. Mi mancava casa, mi mancavano le cose fondamentali. E ho pensato: che cosa succederebbe se dovessi perdere per sempre queste cose? E poi, ribaltando la prospettiva: che cosa direi alle persone che voglio bene se un giorno dovessi sparire io?. Così è nata l’idea e poi ho buttato già le prime parole. Come vedete nel video in alcune scene sono sott’acqua. Ci sono stati momenti non facili per girare quel pezzo. Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio. Ragazzi giuro l’ho pensato davvero. Se è stata la prima volta in cui mi sono avvicinato alla morte? No, ero un ragazzo molto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte”.

Tragedia scampata a parte, i Maneskin possono festeggiare il successo di The Loneliest. La canzone infatti è la più ascoltata su Spotify tra quelle rilasciate venerdì scorso.