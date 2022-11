Dal MISE 360 milioni di euro per gli investimenti nei settori delle tecnologie rinnovabili e delle batterie

Le risorse a disposizione, stanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono pari a circa 360 milioni di euro e permetteranno il finanziamento di programmi di sviluppo relativi alle Tecnologie PV (PhotoVoltaics), con riferimento particolare ai pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento, all’industria eolica soprattutto in relazione agli aerogeneratori di nuova generazione per le taglie medio/grande e infine a sostegno della produzione nel settore delle batterie. I Contratti di sviluppo sostengono programmi di investimento di grandi dimensioni, che possono essere realizzati da una o più imprese, anche in forma congiunta. Le domande di agevolazione dovranno essere presentate a Invitalia, soggetto gestore della misura, entro il 28 febbraio 2023.