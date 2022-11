Esports, i Mkers vincono la prima Italian Cup di Rainbow Six Siege

La serata di venerdì 25 alla Milan Games Week & Cartoomics è stata animata dalla finale della prima Italian Cup di Rainbow Six Siege, in cui le migliori squadre dei PG Nats hanno incontrato i team del Be Serious. Dopo mesi di sfide sono stati i Mkers e i 4real a scontrarsi per l’ambito trofeo e il titolo di primi detentori della Italian Cup. L’ultimo round ha visto trionfare i Mkers, divenuti campioni grazie a un 2 a 1. Con un match a testa, è stata l’ultima mappa, Clubhouse, a decidere le sorti della partita. Dopo un inizio in cui sembrava fosse fatta per i Mkers, i 4real hanno reagito, facendo sfumare il primo match point. I Mkers hanno avuto comunque la meglio in finale, diventando i primi campioni della Italian Cup e bissando il successo ottenuto ai PG Nats di questa estate, confermandosi ancora come punti di riferimento della scena competitiva nazionale e internazionale.