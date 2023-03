Al Bano in concerto all’Arena di Verona: data e biglietti

Al Bano in concerto all’Arena di Verona: la data e i biglietti della serata evento 4 volte 20 del cantante pugliese.

Grande appuntamento in arrivo per Al Bano. Dopo essere stato grande protagonista sul palco del Festival di Sanremo 2023, l’artista pugliese ha deciso di farsi un regalo speciale, da condividere con tutti i suoi fan: si tratta di 4 volte 20, una serata evento in uno dei luoghi più importanti per la musica italiana: l’Arena di Verona. Un concerto straordinario che proseguirà quanto già è avvenuto sul palco dell’Ariston. Sarà infatti l’occasione per festeggiare al meglio non solo i suoi 80 anni, ma anche gli oltre 50 anni di carriera.

Al Bano, 4 volte 20: data e biglietti

Da Cellino San Marco alla conquista dell’Italia e del mondo. Al Bano è uno dei maggiori interpreti della nostra musica, una delle voci maggiormente riconoscibili, amate ovunque grazie al successo di canzoni come Nel sole, ma anche ai brani in duetto con la sua storica ex moglie Romina Power.

Al Bano

Nella serata evento dell’Arena, il cantante avrà modo di raccontare una vita in musica attraverso tutti i suoi grandi successi, accompagnato dall’orchestra del Maestro Alterisio Paoletti. L’appuntamento è per il 18 maggio 2023. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta del concerto

Non sappiamo quale sarà la scaletta della serata evento dell’artista pugliese, ma è certo che ci sarà spazio per alcuni dei suoi più grandi successi, magari anche in duetto con Romina e altri grandi ospiti attesi sul palco. Non mancheranno quindi Felicità, Sharazan, Mattino, Ci sarà, Nostalgia canaglia e tanti altri pezzi famosissimi.

Oltre ai brani che hanno fatto la fortuna dell’artista di Cellino San Marco, potrebbe però esserci anche spazio per la riproposizione di canzoni storiche della nostra musica, spesso inserite da Al Bano nei suoi spettacoli, come Nel blu dipinto di blu, Va pensiero, Ave Maria, Funiculì funiculà e ‘O sole mio. Ne sapremo comunque di più nelle prossime settimane, quando ci si avvicinerà all’evento più importante per il cantante pugliese di questi ultimi anni.

Di seguito l’audio della sua Nel sole: