Crema Chiboust (Ricetta originale e Consigli) di Tavolartegusto

La Crema Chiboust è una crema dolce di origine francese realizzata con una base di crema pasticcera con aggiunta di meringa italiana che stempera la densità del composto, rendendola soffice e spumosa! Una delizia al gusto di vaniglia, delicata e irresistibile, ideata nel 1847 dal maestro pasticcere M. Chiboust (della pasticceria in via Rue Saint Honorè a Parigi) destinata a diventare la farcitura principale della famosa Torta Saint Honorè. Infatti, molto spesso, viene chiamata anche ‘Crema Saint Honorè’. La sua versatilità e struttura, la rende perfetta per mille utilizzi, ad esempio per farcire e decorare torte, riempire bignè, eclair, cannoncini, tartellette, Sfoglie oppure realizzare numerosi dessert al cucchiaio!

Se volete realizzarla in casa oggi vi regalo la Ricetta originale della Crema chiboust tratta dal libro del maestro Christophe Felder . Un luminare della pasticcera francese, che stimo molto.

Si tratta di una preparazione semplice ma attenzione alla realizzazione delle basi ovvero la Crema pasticcera e la Meringa italiana. I due composti vanno uniti insieme solo quando sono ben freddi e dal basso verso l’alto per ottenere una Crema Chiboust areata e che non sgofia, seguite tutti i miei consigli illustrati passo passo e vedrete che risultato!

La sua consistenza e sapore vi conquisterà al primo assaggio ne sono sicura.

Ricetta Crema Chiboust

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 45 minuti 5 minuti 50 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Francese 467 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone / rivestimento di 1 torta da 22 cm

Procedimento