Motorola moto e32s (display Max Vision 6.53″ 90 Hz, tripla fotocamera 16MP, batteria 5000 mAh, processore octa-core, Dual SIM, 4/64 GB espandibile, Android 12), Misty Silver

90,52 €

(as of Apr 27, 2024 03:50:42 UTC – Details )

Prezzo:





Intrattenimento senza fine con e32s. Visualizza i tuoi contenuti preferiti in maniera sempre fluida sull’ampio schermo da 6.53″ grazie alla frequenza di aggiornamento del display rapida a 90 Hz. Con l’eccezionale autonomia della batteria da 5000 mAh avrai più tempo per goderti al meglio le tue attività. Inoltre, con la tripla fotocamera da 16 MP potrai realizzare foto in tutte le condizioni e con la memoria espandibile fino a 1TB avrai tutto lo spazio per averle sempre con te. Moto e32s. Intrattenimento senza fine.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17,3 x 9,6 x 4,9 cm; 184 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 ottobre 2022

Produttore ‏ : ‎ Motorola

ASIN ‏ : ‎ B0BK5GKGLP

Numero modello articolo ‏ : ‎ PATX0020IT

Display 6.53″ con refresh rate 90 Hz- Immergiti completamente nei tuoi contenuti preferiti grazie all’ampio display Max Vision HD+ da 6.53″. Visualizza i contenuti in maniera sempre fluida, grazie alla frequenza di aggiornamento rapida a 90 Hz.

Batteria 5000 mAh – Con la batteria da 5000 mAh, che dura fino a due giorni, avrai più tempo da dedicare alle tue attività preferite: streaming, gaming e molto altro ancora.

Tripla fotocamera 16 MP – Rendi i tuoi ricordi indimenticabili e ricchi di dettagli grazie alla tripla fotocamera da 16 MP. Personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scatta primi piani ricchi di dettagli con la fotocamera macro.

Rapido processore octa-core – Il processore octa-core MediaTek Helio G37 consente al tuo smartphone di offrirti prestazioni rapide e reattive, per goderti al meglio i tuoi contenuti.

Memoria 4/64 GB espandibile – Lo spazio di archiviazione non sarà più un problema. Puoi conservare moltissime foto, brani e video grazie alla memoria interna da 64GB espandibile via microSD fino a 1TB.