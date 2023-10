Cosa sognano cani e gatti? Tutto sulla fase REM degli animali

Come noi anche i nostri animali attraversano la fase REM: ma cosa si sa di essa? Tutto quello che si è scoperto su cosa sognano cani e gatti.

Sarà capitato a tutti di svegliarsi e rendersi conto di aver sognato: che sia stato un sogno meraviglioso o un incubo di sicuro ci ha lasciato qualcosa nella mente, Ma capita lo stesso anche ai nostri amici animali e, se sì, come facciamo a capirlo? Tutto quello che si sa su cosa sognano cani e gatti e com’è la loro fase REM.

Il sonno di cane e gatto: caratteristiche e differenze

Non solo noi abbiamo bisogno di recuperare forze ed energie ma anche i nostri amici a quattro zampe: questo è il motivo per cui crollano dal sonno, perché per quanto non vadano al lavoro (nel senso ‘umano’ del termine), sono impegnati in una serie di attività talvolta davvero sfiancanti.

Ma il ciclo del sonno di cani e gatti è diverso dal nostro, e non sempre dormono solo di notte ma può capitare di vederli riposare anche di giorno. Anzi proprio per la loro natura predatoria, hanno bisogno di recuperare energie per una eventuale caccia, anche se spesso si tratta di animali domestici che non hanno certo il dovere di procacciarsi del cibo o difendersi da chissà quali pericoli.

Vi sono dei fattori che influiscono sulla qualità del loro sonno, come l’alimentazione, l’habitat e il clima ma anche fattori che non sono esterni, come ad esempio l’età. Più queste condizioni saranno favorevoli, più il cane o il gatto avrà la possibilità di riposare meglio.

Cosa sognano cani e gatti: la fase REM degli animali

Prima di capire come facciamo a riconoscere che cane e gatto siano proprio nella fase REM è opportuno capire di cosa si tratta in poche parole: letteralmente è la sigla di ‘Rem Eye Movement‘, ovvero il rapido movimento degli occhi, che non è il solo cambiamento nel nostro corpo. Infatti vi è un aumento della pressione, una accelerazione del ritmo cardiaco e una respirazione meno regolare.

Solo in questo momento il corpo si abbandona alla stasi mentre il cervello si attiva, sognando. Ma succede anche a cani e gatti? Sì, a quanto pare anche loro sognano. E qual è l’oggetto del loro momento onirico? Ciò che conoscono e a cui sono particolarmente affezionati, come ad esempio caratteristiche del loro padrone ma anche desideri inconsci, come ad esempio del cibo.

Cosa sognano cani e gatti: differenze tra i due animali

Ma cosa hanno in comune i sogni di Fido e Micio? A quanto pare entrambi gli animali sognano di un vissuto, di esperienze già provate e di emozioni che li hanno già coinvolti. E non si tratta sempre di emozioni positive: possono anche sognare di risse, traumi e litigi che hanno vissuto davvero. Ma ci sono delle differenze nella fase del sonno del cane rispetto a quella del gatto: vediamo quali sono.

I cani si adeguano ai ritmi dei loro padroni e dormono solitamente di notte, come farà il loro umano preferito, mentre il micio non ‘tradisce’ mai la sua natura da predatore: infatti quest’ultimo non rinuncerà al suo sonnellino giornaliero per essere attivo quando fuori è buio. E all’interno della stessa categoria vi sono differenze importanti per razze e stazza.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Infatti secondo il professor S. Coren possono esserci differenze nei sogni dei cani in base alla loro razza: i cani da caccia vedono in sogno di cacciare le loro prede, mentre i Golden Retriever pensano al padrone e al cibo. Secondo l’esperto G. Richer invece è la stazza del cane a determinare la qualità del sonno: quelli piccoli fanno sogni brevi mentre quelli grandi dormiranno (e sogneranno) di più. E i felini? Pare che il gatto anziano la fase REM appare ridotta rispetto alla fase del sonno della mente (opposto a quello del corpo).