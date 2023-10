Il cane mendica il cibo ogni volta che mangi? Consigli utili

Ecco alcuni consigli utili da parte degli esperti per far smettere il cane in questo comportamento in cui mendica il cibo quando mangi.

Chi ha un cane in casa con sé deve combattere ogni volta all’ora di pranzo e di cena con quegli occhioni dolci che chiedono il cibo come se non arrivasse da giorni. In realtà, è un comportamento che ha indipendentemente se ha fame oppure no, vuole per forza il cibo che ha la sua persona preferita tra le mani.

Spesso il cane mendica il cibo ogni volta che mangi? Arriva ad abbaiare, a lamentarsi e ad appoggiare le sue zampe sulla tua gamba per avere quello che hai nel piatto? È un atteggiamento molto diffuso tra i cani e vogliamo indagare sul perché lo fa e come farlo smettere.

Infatti, chiedere il cibo che mangiamo noi è controproducente per il cane: ci sono alimenti che gli fanno male o che lo possono portare ad alcuni tipi di malattie. È molto meglio evitare questa abitudine considerata pessima dagli esperti.

Il cane mendica il cibo ogni volta che mangi? I motivi

Questa propensione a chiedere il nostro cibo appena ci sediamo a tavola non è preponderante in alcune razze rispetto ad altre. Però, possono esserci dei cani un po’ più insistenti. Questo dipende anche molto dall’educazione che hanno avuto in casa.

Tuttavia, ci sono alcune razze più amanti del cibo e più capricciose come il Golden Retriever e il Labrador. Anche i Bulldog inglesi fanno spesso i capricci se non si dà loro il cibo della nostra tavola. Ma perché lo fanno? A che cosa pensano?

A parte il fatto che i cani sono molto ingordi e curiosi, la dottoressa veterinaria Alessandra Ventura da Silva ha affermato che il cane si sente in diritto di chiedere il cibo perché è un’usanza del branco. Sappiamo che i cani in origine, dalle loro discendenze dal lupo, vivevano in branco.

Il branco ha una serie di gerarchie interne e di regole da rispettare. Nel caso del cibo, quando un componente del gruppo sta mangiando, un altro cane che si sente al suo pari si sente in diritto di avere la sua porzione. Ecco perché in loro c’è l’istinto di avvicinarsi alla tavola tra le altre cose.

Come farlo smettere

Non va mai bene condividere il nostro cibo con i cani. Alcuni alimenti sono tossici, pensiamo alla cipolla che si trova in molte preparazioni, e altri portano a malattie come il diabete e l’obesità. Inoltre, il cibo fatto da noi ha tempi di digestione diversi nel cane di quello fatto apposta per l’animale.

Quindi, secondo gli esperti bisogna far perdere questa abitudine al cane se già ce l’ha e se non ce l’ha è molto meglio non dargliela. Come fare? Quando il cane si avvicina, ci guarda e si lamenta perché vuole il cibo, noi dobbiamo ignorarlo e non avere nessun contatto visivo con lui.

Inoltre, non dobbiamo parlargli e rivolgerci a lui in nessun modo, nemmeno per dirgli “no” o per sgridarlo. Bisogna continuare a mangiare come se niente fosse e come se lui non fosse lì. Questo è l’unico modo per fargli capire che non otterrà mai nulla con questo suo atteggiamento.

Ricordiamoci sempre che un cane ha bisogno della sua dieta equilibrata e per questo si devono ascoltare le indicazioni degli esperti, come quelle del veterinario di fiducia. È importante perché ogni cane ha una sua età, razza, stile di vita e problemi di salute diversi da un altro e la dieta deve essere specifica.