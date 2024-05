cosa ha scoperto dopo la terribile diagnosi della moglie

Un marito ha deciso di raccontare una storia davvero particolare che riguarda la moglie e che lo ha fatto soffrire davvero molto. La stessa si è gravemente ammalata, ma ha preferito fare una scelta che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La moglie scopre di essere malata: è stata colpita da un tumore

Le storie di vita non sono sempre belle e perfette come i film d’amore o le fiabe vogliono farci credere. La verità è molto più dura e spesso ci sorprende con delle notizie che non vorremmo mai sentire e che spesso non siamo in grado di gestire.

Questo è quello che è capitato ad una giovane sposa, la quale ha scoperto di essere affetta da un cancro al seno a seguito di una visita. L’uomo ha raccontato come entrambi avessero avvertito la presenza di una massa dura su un seno della donna e di come si siano prontamente rivolti all’ospedale per avere delle risposte.

Tutto questo ha comportato una grande ansia nella coppia. I medici hanno per l’appunto rinvenuto la presenza di un nodulo che però andava analizzato con più precisione. Il marito si è però insospettito quando dopo diverse settimane non avevano ancora ricevuto l’esito di questa visita ed è per questo che ha intimato la donna a contattare il nosocomio. Questa però non sembrava preoccupata e continuava a dire che se non l’avevano ancora contattata era perché i risultati non erano ancora pronti.

Scopre la malattia ma non dice niente al marito: il motivo di questa scelta

Dopo l’ennesima litigata, la donna ha confessato al marito di aver ottenuto i risultati già da un pezzo e di essere affetta da un tumore, per fortuna però localizzato. Era già stato programmato l’intervento per rimuovere il nodulo e allo stesso tempo si stavano programmando le sedute di chemioterapia per iniziare il trattamento successivo.

La donna ha inoltre confessato al marito come l’ospedale le avesse consigliato di conservare gli ovuli. Questo perché queste cure sono così aggressive da mettere a dura prova la fertilità di una persona. Tutte le sue amiche erano a conoscenza di questa problematica mentre il marito, la persona più importante per lei, no.

La donna ha quindi spiegato di aver tenuto per sé questa confessione in quanto non voleva farlo preoccupare. Voleva cercare di risolvere la cosa in maniera autonoma. Forse aveva perfino paura di essere lasciata. Non è la prima volta che un uomo pone fine alla relazione con la moglie a causa di queste problematiche.

Per fortuna però suo marito non rientra in questa categoria, in quanto, nonostante la delusione ricevuta, ha deciso che le starà sempre accanto e che sarà pronta a sorreggerla anche quando la vita presenterà conti salati come questo.