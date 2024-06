Chiara Ferragni frequenta un ortopedico? Il gossip impazza

Le pagine di cronaca rosa ci vanno a nozze con i nuovi single dell’estate. Se sappiamo che Fedez ha già iniziato una relazione con una modella (anche se Fabrizio Corona sostiene che la storia sia finita improvvisamente a Milano), ecco che si parla anche di presunti fidanzati dell’ex moglie. Dopo Tony Effe, oggi si dice che Chiara Ferragni frequenti un ortopedico.

Dopo la rottura con il marito Fedez, Chiara Ferragni ha dovuto ricostruire tutta la sua vita, andata in mille pezzi anche per la presunta truffa del pandoro Balocco per il quale indagano gli inquirenti e per cui è già stata emessa un multa.

Si parla tanto degli ormai ex Ferragnez, non solo per riuscire a capire cosa è successo tra i due e quali sono gli accordi per la separazione. I giornali di cronaca rosa sono alla ricerca dei nuovi rispettivi partner. Reali o presunti tali.

Nelle ultime ore si era parlato di un presunto flirt con Tony Effe, l’artista considerato “nemico” dell’ex marito Fedez. Niente di confermato, ovviamente, mentre Fedez si consola già con Garance Authié.

Se il rapper milanese è più “spudorato” nel mostrarsi in giro e nel disseminare il suo account Instagram di indizi, più cauta è l’influencer. Nelle ultime ore sta girando sul web una nuova indiscrezione sul nuovo compagno dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni sta insieme a un ortopedico? Ecco i rumors degli ultimi giorni

Sul sito Mame, ripreso da Dagospia, si sostiene che Chiara Ferragni stia frequentando un medico ortopedico toscano, che si chiamerebbe Andrea. I due si sono conosciuti a Forte dei Marmi, dove l’influencer è stata in vacanza (polemizzando sul fatto che l’ex marito avrebbe raggiunto la stessa località di mare nei medesimi giorni).

Il sito citerebbe fonti ben informate della Versilia, che sosterrebbero che la Ferragni non stia frequentando Tony Effe, ma un medico toscano classe 1993. Il dottore lavorerebbe presso l’Humanitas di Milano: si sono conosciuti grazie amici in comune durante le vacanze.