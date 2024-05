Grave incidente stradale nella notte a Vittoria, Lisa Rosso è morta nell’impatto

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella notte, nel comune di Vittoria, che si trova in Sicilia. Ad avere la peggio purtroppo una giovane mamma, che si chiamava Lisa Rosso e che nonostante i tentativi dei medici intervenuti, non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto come da prassi, al momento stanno lavorando le forze dell’ordine, che vogliono cercare di capire cosa è successo. Non era da sola in auto la donna, ma al momento sono ancora tante le cose a cui gli agenti intervenuti devono trovare una risposta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno all’1 di notte, tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio. Precisamente lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, strada già teatro di gravi incidenti stradali. La donna di 47 anni, mamma di due figli, era a bordo della sua Fiat Panda e probabilmente era diretta nella sua abitazione.

Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile. Per cause che al momento sono al vaglio delle forze dell’ordine, la 47enne si è scontrata frontalmente con un’altra Fiat Panda, con a bordo un’altra donna. L’impatto tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito ed i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso straziante di Liso Rosso dopo lo scontro con l’altro veicolo

I medici sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. Hanno cercato di rianimare a lungo la giovane mamma, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo a causa del violento impatto, è deceduta sul colpo.

Sull’accaduto al momento stanno lavorando gli agenti intervenuti, che dopo aver preso i rilievi del caso, ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Lisa Rosso viveva con la sua famiglia nel comune di Acate e tutti ora sono in lutto per la grave perdita subita. Sono tante ora le persone che la stanno ricordando con un messaggio di affetto sui social, ma anche mostrando vicinanza ai suoi cari.