come sta andando la cura

Costantino Vitagliano è stato un personaggio molto in voga nel mezzo degli anni 2000. Ad un certo punto però è letteralmente scomparso nel nulla e la gente non ha più saputo niente sul suo conto. Che cosa gli è successo?

Ecco la verità rivelata durante l’intervista a Verissimo.

Ancora una volta Verissimo, il programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin, è riuscito ad attirare l’attenzione dei telespettatori proponendo un’intervista davvero molto interessante. Stiamo parlando di quella che si è verificata con Costantino Vitagliano, personaggio di punta del passato nonché ex tronista di Uomini e Donne.

Per diversi anni questo ragazzo è stato un vero e proprio sex symbol, comparendo sui poster nelle camerette di centinaia di ragazze. Dopo il periodo di gloria però, l’uomo è letteralmente caduto nel dimenticatoio, o meglio, è sparito e ha fatto perdere ogni traccia di sé.

È proprio su questo punto che l’uomo ha voluto fare chiarezza, dichiarando come si sia allontanato dai riflettori a causa di una malattia che lo ha colpito all’improvviso. Si tratta di una patologia autoimmune, una condizione rara che nemmeno i medici sapevano come trattare.

Questo ritorno è davvero inaspettato e anche lo stesso Costantino ha dichiarato di essere stato dato per morto in diverse occasioni. Che cosa è successo a colui che ha incarnato per molto tempo il ruolo del tronista perfetto?