Libano, Meloni: tutti i partner devono garantire la sicurezza dei soldati della missione Unifil

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza della sicurezza per i soldati impegnati nella missione Unifil durante una conferenza stampa a Beirut, nel corso della sua visita in Libano e Giordania. Ha affermato che ogni partner deve garantire la sicurezza dei militari, evidenziando il loro sacrificio personale, dato che molti di loro sono lontani dalle famiglie durante le festività. Meloni ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rispettare i soldati, considerandoli esseri umani che lavorano per la stabilizzazione di altre nazioni.

In merito alla crisi attuale, Meloni ha ribadito che la risoluzione 1701 deve essere completamente attuata. Ha discusso vari temi durante la visita, ma ha confermato l’impegno dell’Italia nel promuovere una de-escalation e un cessate il fuoco, anche temporaneo. Ha inoltre evidenziato l’urgenza di guidare verso il rilascio degli ostaggi e di iniziare a ricostruire, puntando a una soluzione durevole per il conflitto in Medio Oriente, sostenendo un progetto che preveda “due popoli, due stati”.

Secondo Meloni, è necessario intraprendere sia una fase transitoria che una fase definitiva, sottolineando l’importanza di impegnarsi attivamente. Ha chiarito che l’unico strumento a disposizione in questo momento è la diplomazia, avvertendo che senza un ascolto reciproco tra le parti coinvolte si rischia di non poter esercitare efficacemente tale diplomazia. Questa necessità di dialogo è una delle motivazioni principali della sua visita.

Meloni ha anche evidenziato l’iniziativa dell’Italia nel creare una proposta di cessate il fuoco di 21 giorni, sottolineando che ora è fondamentale un impegno da parte israeliana. Ha rinnovato il forte impegno italiano per contribuire a una soluzione pacifica, sperando che la cooperazione internazionale possa facilitare una risoluzione della crisi e favorire un clima di stabilità nella regione.