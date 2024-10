BPER Banca rivede le composizioni degli organi endoconsiliari

BPER Banca ha comunicato che, durante la riunione odierna, il Consiglio di amministrazione ha effettuato delle modifiche nei Comitati endoconsiliari. In particolare, è stato nominato Gianfranco Farre come nuovo membro del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, a seguito delle dimissioni di Antonio Cabras, avvenute il 17 settembre 2024. Antonio Cabras, a sua volta, è stato designato come componente del Comitato per le Remunerazioni, sostituendo Gianfranco Farre.

Dopo queste modifiche, la composizione dei Comitati è la seguente: il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance è presieduto da Matteo Cordero di Montezemolo, e include anche Silvia Elisabetta Candini e Gianfranco Farre. Il Comitato per le Remunerazioni è guidato da Maria Elena Cappello e comprende Antonio Cabras e Andrea Mascetti. È importante notare che la composizione degli altri Comitati endoconsiliari non ha subito variazioni.

Queste modifiche nella governance della banca riflettono un processo di ristrutturazione e ottimizzazione delle figure professionali all’interno dei Comitati, per garantire un maggiore equilibrio e competenza nelle decisioni strategiche e operative dell’istituto bancario. La nomina di nuovi membri ai Comitati è un passo cruciale per mantenere un alto livello di gestione e supervisione, elementi fondamentali per il corretto funzionamento dell’istituto.

La capacità di adattamento e rinnovamento delle cariche all’interno della banca è indicativa di una realtà in continua evoluzione, dove l’esperienza e le competenze dei vari membri sono fondamentali per affrontare le sfide del mercato finanziario contemporaneo. L’attenzione rivolta alle Nomine e alla Corporate Governance evidenzia l’impegno di BPER Banca nel mantenere standard elevati di gestione, in linea con le migliori pratiche di governance aziendale.

In conclusione, queste modifiche sono parte di una strategia coordinata di rinnovamento e miglioramento, volta a rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei processi decisionali interni, assicurando così una gestione sempre più responsabile e trasparente delle attività della banca.