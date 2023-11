Non solo i cani soffrono per questo lutto: come reagisce un gatto alla morte del suo padrone, come spiegarsi i suoi comportamenti e aiutarlo a superarlo.

Nella storia del cinema c’è un cane che sicuramente è rimasto nel cuore di tutti per come ha vissuto il distacco dal proprio umano preferito, Hachiko. Eppure anche i nostri felini domestici possono dimostrarci di vivere un lutto del genere, a modo loro naturalmente: come reagisce un gatto alla morte del padrone e come aiutarlo a superare questo difficile dolore.

I gatti e il lutto: come lo vivono?

Sebbene siano considerati indifferenti e superficiali, talvolta anche anaffettivi, la fama che li precede è assolutamente ingiusta, poiché anche i felini vivono il dolore e lo manifestano a modo loro. Possono soffrire la perdita di una persona o del loro compagno di giochi a quattro zampe, ma soprattutto si accorgono della loro routine modificata.

Si sa che i gatti sono animali estremamente abitudinari e un mutamento così repentino della loro quotidianità li turberà sicuramente. Non tutti reagiscono poi allo stesso modo, poiché molto dipende anche dal loro carattere di base, quindi non troveremo mai un Micio che soffre in modo identico all’altro. Di sicuro il sentimento che fa da comune denominatore per tutti è la tristezza.

E’ possibile inoltre che non accettino facilmente la dipartita del loro umano o altro animale e si mettano alla sua ricerca, ovviamente senza successo e con conseguente frustrazione. Inoltre per il gatto la morte di qualcuno può anche cambiare l’assetto della gerarchia in casa: ad esempio il lutto relativo al padrone dovrà spingerlo a cercare un altro capo, un’altra guida di riferimento.

Come reagisce un gatto alla morte del padrone?

Per capire quanto profondo comporti per un gatto la morte del suo padrone, bisognerebbe analizzare a fondo il loro legame: sebbene non il gatto dimostra l’amore con precisi comportamenti, diversi da quelli che ci si aspetta da un cane che, essendo un animale con una struttura sociale complessa, tende a soffrire di più.

Ciononostante anche i gatti soffrono e il segno più evidente del loro dolore è il cambiamento del solito atteggiamento: non tutti poi lo ‘modificano’ allo stesso modo. I felini che stanno vivendo il lutto del padrone possono dimostrarlo dunque:

con aggressività,

inappetenza,

tristezza e andatura a testa bassa,

diventano distruttivi con oggetti e talvolta persone,

vanno alla ricerca del luogo in cui trovavano sempre il padrone.

Ma c’è anche un risvolto patologico dal punto di vista fisico e non solo umorale, che potrebbe coinvolgerli: infatti alcuni gatti si ammalano letteralmente dopo la perdita di qualcuno che amavano. E’ possibile che la zona interessata sia quella della vescica, poiché molti felini che stanno soffrendo un lutto, smetteranno anche di usare la lettiera (è possibile che il gatto non accetti la lettiera, ma c’è il modo di convincerlo a farlo).

Come reagisce un gatto alla morte del padrone col nostro aiuto

Cosa possiamo fare per aiutare il nostro gatto o comunque un animale domestico a superare il lutto? Innanzitutto è importante dargli tempo di elaborarlo: non ci sono delle tempistiche prestabilite ma occorre un periodo ampio, che va dalle due settimane ai due mesi. Ma ovviamente non si tratta di una regola e ogni Micio avrà i suoi tempi che noi dovremo rispettare.

E nel frattempo come possiamo alleviargli la sofferenza? Semplicemente standogli accanto, facendogli sentire la nostra presenza, la nostra comprensione: solo in questo modo il cuore del gatto potrà aprirsi a un nuovo amore e accettare che l’altro è andato via per sempre.