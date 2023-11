E’ tossico? Cosa accade se il cane ha mangiato cibo ammuffito

Golosi anche quando non dovrebbero: che succede se il cane ha mangiato del cibo ammuffito e quali potrebbero essere le conseguenze per la sua salute.

Spesso è così goloso da non badare alla qualità del cibo che gli finisce proprio sotto al naso: ma cosa succede se il cane ha mangiato del cibo ammuffito e quali possono essere le conseguenze di questo suo gesto? Di sicuro non si tratta di un alimento salutare ma è importante intervenire tempestivamente per evitare danni molto spiacevoli per il suo organismo.

Che cos’è la muffa e perché è così pericolosa

A vederle sembrano dare l’idea di vegetali e in effetti la loro natura appartiene proprio a quel regno: le muffe sono dei microrganismi che proliferano quando trovano le condizioni a loro favorevoli, ovvero: umidità, aria stagnante e polvere. Ma non si tratta solo di un danno estetico e che rovina le superfici su cui cresce, ma anche a livello di salute sia per l’uomo sia per gli animali.

Infatti i danni che derivano dallo stare a contatto e respirare le muffe interessano in primis l’apparato respiratorio ma anche gli occhi e la pelle. Gli effetti del convivere in un ambiente contaminato dalle muffe si potrebbero vedere sia a breve sia a lungo termine, soprattutto sui soggetti a rischio (bambini, anziani, malati in terapia etc.).

Ma quali sono i cibi che possono essere luogo ideale per questo tipo di proliferazione fungina? Dal pane alla pasta al formaggio (e latticini in generale) fino anche alla frutta secca: sono tutti cibi potenzialmente a rischio, se non conservati correttamente. Dunque che succede se il cane non solo vi entra a contatto respirandola ma anche ingerendo dei cibi su cui si è formata la muffa? E’ bene saperne di più per capire come agire.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Il cane ha mangiato cibo ammuffito: come capirlo dai sintomi

Conosciamo bene la sua golosità e non ci sorprenderebbe che Fido non si sia frenato neppure davanti ad alimenti ammuffiti, ma come facciamo ad essere sicuri che ne abbia mangiato? Purtroppo la risposta del corpo non tarderà ad arrivare. Infatti se abbiamo il sospetto che il cane abbia mangiato quel pezzo di formaggio che dovevamo buttare o del pane rimasto in dispensa ammuffiti, dovremo fare attenzione a eventuali:

episodi di vomito,

difficoltà di coordinazione dei movimenti,

agitazione e tremore,

convulsioni.

Si tratta di segnali di un avvelenamento nel cane, in questo caso da microtossine, che lo stesso animale ha ingerito mangiando proprio di quel cibo. Purtroppo per i casi più violenti non ci saranno molte speranze per lui di sopravvivenza.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Il cane ha mangiato cibo ammuffito: conseguenze più gravi e rimedi

Come già accennato se la quantità ingerita di cibo ammuffito è stata elevata, le speranze di sopravvivenza non sono molte. Le conseguenze a lungo termine, oltre ai segnali sopra elencati, possono anche essere più gravi, come l’arresto cardiaco e l’arresto respiratorio. In quest’ultimo caso l’animale mostrerà non solo una difficoltà evidente di respirazione, ma anche:

tosse,

sibilo nel respiro,

emorragia polmonare,

sanguinamento dalle narici.

Qualora notassimo uno di questi allarmanti segnali, non c’è da perdere tempo: bisogna portarlo immediatamente dal veterinario di fiducia o al pronto soccorso animali più vicino e con una certa urgenza. Sarà l’esperto a capire come procedere, a seconda dello stato fisico dell’animale. Le opzioni variano dalla somministrazione di steroidi, farmaci disintossicanti e antibiotici (per le infezioni che ne derivano) fino alla trasfusione di sangue.