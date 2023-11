Come capire se il pappagallo è malato: tutti i sintomi

Alcuni segnali ci aiutano a capire se un pappagallo è malato e se occorre intervenire per la sua salute, ecco quali potrebbero essere.

Moltissime persone amano in modo speciale e particolare gli uccelli e vogliono solo loro come animali domestici. Uno degli uccelli più desiderati è il pappagallo per il suo piumaggio colorato e per la sua simpatia.

Occorre pensare a tutti gli aspetti per farlo stare bene e, al tempo stesso, bisogna essere in grado di capire se il pappagallo è malato solamente osservando il suo comportamento. Ci sono degli atteggiamenti che sono sintomo di malessere.

Vediamo quali sono qui di seguito nell’articolo in modo tale da essere consapevoli e preparati al massimo se dovesse succedere qualcosa, anche di non molto grave, al nostro animale domestico.

Come capire se il pappagallo è malato: attenzione ai sintomi

Un pappagallo è in grado di parlare, di volare e di fare tantissime cose per interagire con altri animali o con le persone. Quando non fa più qualcosa o inizia a comportarsi in modo strano bisogna chiedersi come mai. Il suo linguaggio del corpo è fondamentale in questo e cerchiamo di vedere una serie di comportamenti che potrebbero indicare un malessere.

Starnuti

In genere, il pappagallo starnutisce qualche volta per liberare le narici. Se gli starnuti, però, si verificano in modo continuo, allora significa che ha preso il raffreddore.

Potrebbe essere anche un altro il problema: l’uccello magari è infastidito da una sostanza presente nell’ambiente, qualche profumo o deodorante, ad esempio; potrebbe essere infastidito dal fumo di tabacco oppure dalla troppa polvere.

Non parla più

Sappiamo che il pappagallo riesce a parlare. Ma se non lo fa più improvvisamente non sempre bisogna preoccuparsi. A volte è solamente attento e concentrato su qualcosa, altre volte potrebbe essere spaventato da un rumore o da una figura.

Tuttavia, se il mutismo continua per oltre un giorno, allora c’è qualcosa che non va: una malattia, una causa fisica oppure psicologica. Bisogna indagare.

Si gratta in continuazione

È normale vedere il pappagallo alle prese con le sue piume di tanto in tanto. Se, però, è un’ossessione potrebbero esserci dei parassiti oppure potrebbe essere affetto da dermatite.

A volte un pappagallo si gratta sempre quando è stressato o annoiato. È importante capirlo perché se la situazione è grave o peggiora l’uccello potrebbe diventare autolesionista.

Tremore

Di solito un pappagallo trema quando è agitato, ad esempio quando sa che sta per ricevere del cibo ed è emozionato. Potrebbe tremare, però, anche se si è spaventato molto e ha paura di qualcosa.

Il becco cresce troppo

Artigli e becco crescono in continuazione ed è assolutamente normale. Tuttavia, riescono a tenere a bada la crescita con degli oggetti per limare queste parti del corpo. Se non ci riescono e la crescita è fuori controllo significa che sono presenti delle carenze nutritive o delle malattie.

Non si muove

I pappagalli sono animali sempre molto attivi, quindi, se osservandolo vediamo che il nostro rimane fermo o tende a cadere dal piedistallo, occorre chiamare subito il veterinario perché la situazione è grave.

L’unica cosa da fare in tutti questi casi e in altri che possiamo notare è chiamare un veterinario esperto di animali esotici. Questi richiedono una specializzazione e un trattamento diverso rispetto ad animali più comuni come il cane o il gatto.