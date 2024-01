Come costruire una casetta di cartone per gatti: semplice e veloce

I nostri amici pelosi amano le scatole ma anche la riservatezza. Ecco come costruire una casetta di cartone per gatti in modo semplice e veloce.

Chi convive con un felino, sa sicuramente che quest’ultimo spesso adora starsene per fatti suoi, ha un amore sproporzionato verso le scatole di cartone e soprattutto ama la sua intimità.

Per questo motivo, possiamo trovare spesso le nostre palle di pelo in nascondigli davvero bizzarri, come per esempio nell’armadio, o sulle mensole dietro gli oggetti.

Ma, se creassimo noi un nascondiglio per il nostro amico a quattro zampe, con tutte le sue comodità? Vediamo insieme, nel seguente articolo, come possiamo costruire una casetta di cartone per gatti.

Come costruire una casetta di cartone per gatti: un metodo semplice e veloce

È risaputo che la scatola di cartone, piccola o grande che sia, è il luogo più amato dai nostri amici a quattro zampe.

Ciò perché la scatola è un ambiente chiuso e accogliente dove la nostra palla di pelo si sente al sicuro, coccolato e protetto da ciò che lo circonda.

Ma non è tutto, la scatola è anche un luogo che il gatto utilizza per isolarsi dallo stress provocato dal mondo che lo circonda.

Inoltre questo piccolo o grande spazio che sia, dà la possibilità al felino di dedicarsi alle sue attività preferite ossia, leccarsi il pelo senza che nessuno lo disturbi, dedicarsi alla toelettatura e sonnecchiare.

Proprio per questi motivi, può risultare semplice far felice un felino. Infatti basta costruire al nostro amico a quattro zampe una piccola casetta di cartone.

In questo modo il felino al suo interno potrà stare tranquillo, riposare, meditare, pulirsi, nascondersi nel momento del bisogno, isolarsi dallo stress casalingo, sentirsi protetto e al sicuro.

Se anche tu vuoi far felice il tuo gatto, ecco cosa ti occorre per costruire una casetta di cartone per gatti e quali sono i passaggi da seguire per realizzarla.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Perché i gatti amano le scatole e cosa li spinge a entrarci dentro?

Occorrente

Per rendere felice Micio basta davvero poco. Ecco cosa occorre per realizzare una casetta per gatti in modo semplice e veloce.

Scatola di cartone resistente o cartone anche colorato (vedi foto);

Penna o pennarello;

Nastro adesivo;

Taglierino;

Decorazioni e colori a piacere.

Procedimento

Per costruire una casetta per il nostro amico a quattro zampe basta tenere a disposizione tutto l’occorrente e seguire i seguenti punti: