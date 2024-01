Gatto vede il pavone per la prima volta: la reazione è unica

Cosa succede quando un gatto vede un pavone per la prima volta? Il video è andato virale per la spiazzante reazione del felino.

Gatto e pavone non è un accostamento che si sente tutti i giorni, e i social network ci hanno regalato anche questo meraviglioso primo incontro. Il felino, infatti, è rimasto a dir poco incantato dal piumaggio del volatile, tanto che lo ha scambiato per qualcos’altro! La sua reazione spettacolare è andata virale in tutto il web.

Gatto incontra il pavone per la prima volta – VIDEO

Il pavone è tra gli animali più spettacolari presenti in natura grazie al loro piumaggio e alle loro mille sfumature colorate e vivaci. Classificato come uccello, questa specie è originaria dalle foreste dell’india, ma oramai si trova in Europa già da parecchio tempo. La loro diffusione è iniziata al tempo dei greci e dei romani, in quanto era un animale molto amato dall’alta nobiltà.

I maschi sfruttano il loro prezioso piumaggio per sedurre le femmine durante il rito di corteggiamento: aprono a ventaglio la loro lunga coda e si ergono in maestose pose per dare vita ad un’incredibile danza.

Le piume sono caratterizzate da sfumature blu, gialle, oro e verdi e durante il corteggiamento il maschio le agita per emettere anche delle vibrazioni sonore che rendono il corteggiamento ancora più sensazionale. Essendo un uccello che attira con facilità l’attenzione dei predatori, l’essere umano gli ha garantito nel tempo una vita tranquilla tenendolo in cattività.

I pavoni addomesticati entrano in contatto con altri tipi di animali, tra questi il gatto. Un video pubblicato su YouTube, mostra un gatto bianco e nero che vede per la prima volta il piumaggio incredibile del pavone. Curioso di natura, il felino si avvicina per capire cosa siano quelle piume e inizia a colpirle dolcemente con la zampa, scambiandole per un gioco.

Dalla clip si può vedere come il pavone sia infastidito dal comportamento del gatto e tenti di indietreggiare di piccoli passi. Il gatto, tuttavia, è così preso da quelle colorate piume che non si accorge dell’uccello maestoso che le “indossa”. Ma non appena si volta e vede che il pavone ha un lungo becco affilato, non ci pensa due volte a scappare da quella situazione.

La reazione del gatto ha scatenato una miriade di reazioni tra gli utenti del web commentando: “È come se non avesse visto il suo corpo e che quando se ne è accorto, ha chiesto scusa”. Altri hanno provato ad immedesimarsi nel pavone: “Scusami, io starei provando a corteggiare una femmina qui“.