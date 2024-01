Svolta sulle amanti di De Martino: “Due ragazze di un noto programma tv”

Prima l’intervista da Mara Venier a Domenica In con le famose dodici amanti di Stefano e poi il commento Instagram con cui ha riaperto il gossip sulla Marcuzzi, Belen Rodriguez nell’ultimo mese si è data parecchio da fare. Dopo giorni di calma, ieri è arrivata una nuova svolta, sulla radio più ascoltata in Italia. Gabriele Parpiglia è tornato a lavorare a RTL 102.5 e durante l’ultima puntata di Password ha fatto delle rivelazioni sulle celebri ‘dodici signorine’. Stando a quello che risulta al giornalista tra queste ragazze ci sarebbero due ballerine del programma Rai Made in Sud.

“Quante amanti ha avuto? Dodici. pensa che se Belen oggi dovesse fare un documentario non sarebbe ‘Unica’, ma sarebbe ‘Dodici’. Se lui con la Marcuzzi si vedeva nei camerini? Ho letto anche io questa cosa e pure nei garage degli hotel. Però la verità la sanno solo loro. Anche se Belen a capodanno ha scritto che conferma. Come fa a saperlo? Ci sono gli apparecchi elettronici.

Se Stefano De Martino è un grandissimo tombeur de femme? Assolutamente sì. Adesso vi racconto la storia. Durante la pandemia il piccolo Santiago stava giocando con il tablet del papà. In quel momento Belen prese il tablet e avrebbe trovato dei messaggi di Alessia Marcuzzi. Stefano ha giurato e spergiurato che non era vero nulla. Poi facciamo un piccolo passo indietro. Il flirt tra Stefano e Alessia c’è stato quando è andata in onda L’Isola dei Famosi, ma in quel periodo però Stefano non stava con Belen. Alessia però era sposatissima con Paolo. Se si fosse consumato quindi sarebbe successo quando lui non stava con Belen. La cosa è andata avanti, c’è stata la svolta e sono uscite altre donne. Belen ha indagato e lo posso dire perché io l’ho sentita. Chi c’è tra queste dodici ragazze? Due ballerine di Made in Sud a Napoli. Se le ha beccate tutte? Diciamo che Belen si è voluta fermare dopo dodici.

Volete sapere cosa ha dato la spinta a Belen di fare l’intervista con Mara Venier? Vedere Unica di Ilary Blasi su Netflix. Per la serie ‘ora parlo anche io e dico la mia’”.