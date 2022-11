Lorenzo Biagiarelli usato contro Selvaggia: “Rosica dell’uscita del fidanzato”

Quando Milly Carlucci a settembre ha annunciato la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle in molti hanno parlato di conflitto di interessi per la giudice del programma, Selvaggia Lucarelli, che è anche la fidanzata dello chef. In realtà la giornalista è sempre stata imparziale ed è riuscita a giudicare il compagno come se fosse un normalissimo concorrente. Nonostante tutto ieri sera Guillermo Mariotto si è scagliato contro la collega dandole della rosicona, tirando in ballo l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli: “Guarda che qui la squallida come figura la stai facendo te e non altri. Ti comporti come fossi una scimmia arrabbiata per l’uscita del fidanzato che poi getta cattiverie contro tutti. Io sono stufo di questo tuo atteggiamento e delle tue parole”.

Lorenzo Biagiarelli trascinato nella polemica dopo lo scontro di Selvaggia e Guillermo Mariotto.

Sui social molti si sono detti d’accordo con Mariotto: “Guillermo ti adoro e tu Selvaggia smetti di essere bigotta (scimmia o fenicottero siamo tutti animali) Lorenzo Biagiarelli è uscito e falla finita rosicona”. “È palese che Selvaggia stia facendo tutto sto casino perché Lorenzo è fuori“.

Ma c’è anche chi ha appoggiato Selvaggia e l’ha difesa: “Basta dire che la Lucarelli pensa solo a Lorenzo Biagiarelli. Non gli ha mai dato i voti più alti, ha fatto più complimenti ad altri e la giuria fa 2 pesi e 2 misure. Le barzellette sono volgari e Iva balla peggio sia di Lorenzo che di tutte le coppie in gara”. “Ma che programma avete visto? Selvaggia è sempre stata corretta con il fidanzato e con gli altri, almeno ho visto coerenza. Chi dice altro è perché vuole andarle contro”. “Raga però mollate questo Lorenzo….non se ne può più. Selvaggia è sempre stata polemica e un po’ litigiosa, è il suo ruolo nel programma e l’eliminazione del fidanzato non c’entra nulla“.