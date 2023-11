Celine Dion torna in pubblico: da Katy Perry con Harry e Meghan

Dopo molto tempo Celine Dion è tornata a farsi vedere in pubblico e con i suoi tre figli ha assistito ad una partita di hockey dei Montreal Canadiens contro i Vegas Golden Knights. La cantante ha pubblicato le foto su Instagram: “Io e i miei ragazzi ci siamo davvero divertiti per la visita ai Montreal Canadiens dopo la partita con i Vegas Golden Knights a Las Vegas. Hanno giocato così bene, che match!. Grazie per averci incontrato ragazzi, è stato memorabile, vi auguro una grande stagione!”

Celine Dion made her first public appearance in nearly four years to watch the NHL’s Las Vegas Golden Knights play her hometown team the Montreal Canadiens. The singer was diagnosed with stiff-person syndrome, a rare autoimmune and neurological disorder. pic.twitter.com/JpxB5hTZAy — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 1, 2023

Celine Dion al concerto di Katy Perry.

Non solo la partita di hockey, domenica scorsa la cantante di A New Day Has Come è anche stata avvistata tra il pubblico dell’ultimo concerto di Katy Perry a Las Vegas. A pochi metri da Celine Dion c’erano anche Harry e Meghan, anche loro ad assistere allo spettacolo della popstar di Teenage Dream. Katy dal palco ha salutato la collega e le due pare si siano anche incontrate.

Celine Dion at Katy Perry’s Vegas residency. pic.twitter.com/noZGKqHzn2 — Pop Crave (@PopCrave) November 5, 2023

Celine Dion, Prince Harry, Meghan Markle Attend Katy Perry Concert: Celine Dion is definitely on the comeback trail … she made her second public appearance in a week at Katy Perry’s concert last evening — and Prince Harry and Meghan Markle were also in the crowd!!! Celine… pic.twitter.com/w5gbBAaPND — – (@COUPSLEADER) November 5, 2023

L’annuncio dell’annullamento del tour.