“Mi è arrivato il messaggio ‘pacco consegnato’, ma non sono riuscito a trovarlo. Poi ho controllato la telecamera a circuito chiuso e sono rimasto molto perplesso”

La vicenda di questo uomo è diventata virale sui social e anche se fa sorridere, racconta di episodi che purtroppo accadono ogni giorno. Martin Hind stava aspettando un pacco da un corriere, aveva acquistato pochi giorni prima degli articoli elettronici online.

Chi è che il giorno della consegna non se ne sta alla finestra ad aspettare il corriere? Tuttavia, poche ore dopo Martin Hind ha ricevuto un messaggio sul suo cellulare, il pacco era stato consegnato. Il problema era che nessuno aveva suonato alla sua porta e nessuno gli aveva consegnato il suo ordine!

Dopo aver contattato l’assistenza e non essere riuscito ad avere una conversazione civile, l’uomo ha deciso di riguardare le telecamere di sorveglianza. È stato allora che ha scoperto qualcosa di davvero assurdo.

Ho visto il corriere che lasciava il pacco vicino a una pozzanghera, vicino al cancello del mio ufficio. Lo ha lasciato lì e se n’è andato. Pochi minuti dopo, quel pacco ha attirato l’attenzione di una volpe di passaggio, che si è avvicinata con cautela e poi ha trascinato via la scatola.

L’uomo ha condiviso il video sui social network e in pochi giorni ha fatto il giro del mondo.

Tantissimi utenti non sono riusciti a trattenere le risate dopo aver visto il filmato e hanno ringraziato lo sventurato uomo, per aver rallegrato loro la giornata. “Carino e fastidioso allo stesso tempo, ma almeno hai le prove”, “Spero che quel pacco non sia stato troppo costoso”, “Mi hai rallegrato la giornata”.

L’azienda si è scusata con Martin, spiegando che lasciare un pacco all’interno del cortile è solitamente una buona idea per un corriere. Probabilmente non ha immaginato la presenza del “signor Fox“! Non è chiaro se poi il pacco sia stato sostituito o se il cliente abbia ricevuto un rimborso.

La storia di Martin ha scatenato anche una vera discussione su come a volte i corrieri svolgano il proprio lavoro. Qualcuno cerca di telefonare al cliente e di fare in modo di consegnare il pacco, magari lasciandolo ad un vicino di casa dopo aver ricevuto il permesso dal diretto interessato, qualcun altro lo lascia per strada per sbrigarsi ad effettuare tutte le consegne prima del rientro in sede. A voi è capitato di avere brutte esperienze con un corriere?