Cast del Grande Fratello, chi ha smentito e chi ci sarà: le novità

Manca meno di un mese al ritorno del Grande Fratello eppure del cast sappiamo ancora poco.

Nonostante FanPage abbia confermato che il cast dei concorrenti famosi sia ormai chiuso, online sono trapelati pochissimi nomi. Chi parteciperà? Inizialmente si era parlato della showgirl Justine Mattera, ex di Paolo Limiti che ora si è data al ciclismo. TvBlog ha poi fatto il nome delle sorelle Boccoli, attrici teatrali già viste in passato nello sfortunato Reality Circus di Barbara d’Urso. Infine Radio Cusano Campus ha dato per certa la presenza della cantante Rosanna Fratello. Ecco, della prima Giuseppe Candela ha smentito la partecipazione, mentre Davide Maggio ha confermato la presenza della cantante. Delle Boccoli, invece, parteciperà solo Brigitta. Benedicta ha smentito.

I media hanno poi fatto i nomi di Marcella Bella, Donatella Rettore e Fiordaliso, mentre recentemente è spuntata l’ipotesi Cristina Scuccia. Cinque cantanti donne nel cast? Praticamente un remake di Music Farm. Marcella e Donatella non hanno commentato l’indiscrezione, mentre Marina ha annunciato un tour che durerà tutto ottobre, quindi è impensabile una sua partecipazione. La stessa Scuccia ha detto durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi di non voler fare altri reality show al momento. Avrà cambiato idea? Al di là di tutto nessuno di questi nomi sembrerebbe essere confermato.

Infine è stato fatto anche il nome di Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità e volto di Tale e Quale Show e di Silvia Magarre, volto di Primo Appuntamento. Quest’ultima pare abbia fatto solo il provino, mentre la prima avrebbe messo d’accordo tutti gli autori.

In queste ultime ore, TvBlog ha fatto il nome dell’attore Ninetto Davoli e del conduttore Corrado Tedeschi; mentre Dagospia ha lanciato la bomba di Giampiero Mughini. Infine, Loredana Lecciso ha smentito la sua presenza.

Cast del Grande Fratello, i nomi certi

Brigitta Boccoli (attrice)

Rosanna Fratello (cantante)

Samira Lui (showgirl)

Corrado Tedeschi (conduttore)

Giampiero Mughini (giornalista)