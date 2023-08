Grecia Colmenares concorrente ufficiale del Grande Fratello

Ci sarà anche Grecia Colmenares nel cast della nuova edizione del Grande Fratello.

Un’altra venezuelana sarà pronta ad animare le dinamiche della Casa di Cinecittà come ha fatto Oriana Marzoli un anno fa. Al contrario della Marzoli, però, la Colmenares è tutt’altro che una tipa peperina, anzi. È pacata, riflessiva e molto solare. Qualità che – se giocate bene all’interno di un reality – possono portare molti consensi. Non le è successo però nel 2019 quando ha partecipato con scarsi risultati all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, dove è stata eliminata nel corso della quarta puntata.

A fare il nome di Grecia Colmenares è stato DavideMaggio.it.

“DavideMaggio.it non poteva non annunciarvi in anteprima che a varcare la soglia rossa l’11 settembre prossimo ci sarà Grecia Colmenares. Celeberrima attrice di telenovelas negli anni 80/90, la sessantenne venezuelana è ferma ai box dal 2000, anno nel quale è andata in onda la sua ultima fatica Vidas Prestadas. Poche le partecipazioni a programmi tv in qualità di concorrente. Tra queste, nel 2012, l’ottava edizione di Bailando Por Un Sueno (in Argentina) e, nel 2019, la quattordicesima edizione della nostra Isola dei Famosi, dove è stata eliminata dopo soli 18 giorni di permanenza, alla quarta puntata”.