Alex Schwazer al Grande Fratello, Benedicta Boccoli smentisce l’ingresso

Come riportato in questo precedente articolo, il cast del Grande Fratello è in continua evoluzione: c’è chi va e chi viene. Nel corso delle ultime ore TvBlog ha confermato la presenza di Alex Schwazer, mentre su Instagram Benedicta Boccoli ha smentito il suo coinvolgimento (ma non quella di sua sorella). Ma andiamo per gradi.

Nato in Trentino Alto Adige, Alex Schwazer è un maratoneta campione olimpico che è stato squalificato dalle ultime due Olimpiadi perché trovato entrambe le volte positivo ai test anti-doping. La sua storia, secondo quanto trapelato, sarà raccontata fra le mura del Grande Fratello.

“Con l’atleta altoatesino il Grande Fratello racconterà giorno per giorno la tesi umana di una persona che avrà pure sbagliato, ma ha pagato, con moneta sonante i suoi errori” – si legge su TvBlog – “Ma che è stato anche vittima di un sistema che lo ha usato come capro espiatorio, per nascondere le crepe di un mondo in verità imperfetto”.

Alex Schwazer dentro, Benedicta Boccoli fuori

Ma dato che nel cast “c’è chi viene e c’è chi va”, per un Alex Schwazer che entra, c’è una Benedicta Boccoli che esce. L’attrice, proprio tramite il suo profilo Instagram, ha smentito ogni suo coinvolgimento.

“Annuncio ufficiale: io il Grande Fratello non lo farò. Ho visto e letto un sacco di annunci che io e mia sorella andremo al Grande Fratello ma non è così. Ho deciso di non farlo perché sono fatti miei, però starò nel mio comodo divano di casa a vedere questo esperimento sociale straordinario, mi farò gustosissime serate guardandovi. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutta la produzione e ai concorrenti”.

Benedicta non ha smentito la partecipazione di sua sorella Brigitta che, infatti, sarà una delle concorrenti ufficiali.