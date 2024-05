Due programmi Mediaset citano Barbara d’Urso: cosa è successo

La lunga relazione tra Barbara d’Urso e Mediaset non è finita nel migliore dei modi, ma nonostante tutto il nome di Carmelita è stato fatto più una volta in questi mesi sulle reti di Pier Silvio Berlusconi. Ieri sera però è successo qualcosa di singolare, perché ben due programmi Mediaset hanno tirato in ballo l’ex santa patrona di Cologno Monzese, l’unica e la sola protettrice dei caffeucci bollenti e delle buste choc, la regina del pomeriggio catodico.

Due programmi Mediaset citano Barbara d’Urso a distanza di poche ore.

Non uno, ma due programmi Mediaset hanno citato la d’Urso, anche se per motivi molto diversi. Il primo è stato Striscia la Notizia, che ha mandato in onda un video creato dal profilo Twitter Grande Flagello: “C’è il video di Re Carlo che svela il suo primo ritratto ufficiale. La clip ha sbizzarrito il web, ecco una carrellata di opere mostruose del Grande Flagello. Giorgia Meloni. Poi c’è Barbara col cuore d’Urso“.

Il nome di Barbara è venuto fuori anche a È Sempre Cartabianca, quando Bianca Berlinguer ha chiesto a Mario Giordano un parere sul caso di Fedez e Cristiano Iovino: “Noi adesso parliamo di questa storia, ma ricordiamoci del passato anche. Perché Fedez era sempre quello che cantava io st***o la Moratti’, era quello che cantava ‘io amm***o Barbara d’Urso’, era quello che cantava ‘Carabinieri figli di cani’. Lui è rimasto lì“. Alle parole del giornalista ha subito risposto Selvaggia Lucarelli (che era in collegamento da Milano): “Ok Giordano, ma questo onestamente mi sembra il meno grave dei suoi peccati“.

Va detto che Fedez non è proprio “rimasto lì”, infatti si è scusato con la d’Urso, che ha anche apprezzato: “Io trovo meraviglioso il fatto che lui abbia riconosciuto e si sia scusato. – ha dichiarato Barbara nel 2021 – Ho sempre volato alto e nonostante questo, di cui ero a conoscenza, io ho sempre fatto mille applausi in diretta a Fedez per il suo impegno. Io non sono una che porta rancore“.

Barbara d’Urso, Paola&Chiara e Fedez??? Vamos a bailar esta vida nueva???pic.twitter.com/DAgK6d2XwO — ℕ , ℕ 🍵 (@seitrasparente) February 4, 2024