Basket, Italia-Nuova Zelanda 88-81 in ultimo test prima di Mondiali 2023

L’Italia batte la Nuova Zelanda per 88-81 a Shenzhen, in Cina, nell’ultima amichevole prima dell’inizio dei Mondiali di basket 2023, che partono il 25 agosto. Gli azzurri, che si trasferiranno domani martedì 22 agosto, a Manila nelle Filippine, arrivano al Mondiale dopo aver battuto in sequenza Turchia, Cina, Serbia, Grecia, Portorico, Brasile e, appunto, Nuova Zelanda. Miglior marcatore di giornata Matteo Spagnolo con 14 punti. In doppia cifra anche Ricci e Tonut (12) e Polonara (10).

La Nazionale debutta ai Mondiali il 25 agosto a Manila contro l’Angola a Manila alle 10, ora italiana. Stesso orario per il secondo match del girone A all’Araneta Coliseum contro la Repubblica Dominicana il 27 agosto. Chiusura contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto alle 14.00 italiane sempre all’Araneta Coliseum.

“La prima cosa che abbiamo capito, è che possiamo perdere contro tutti. Ne ho parlato con i giocatori e questo può succedere a noi e a chiunque altro. Quello però che hanno costruito questi ragazzi dalle qualificazioni al raduno di Folgaria fino a questo percorso netto nel pre Mondiale resta e resterà. Indipendentemente”, le parole del ct Gianmarco Pozzecco. “Questa Nazionale ha un presente e ha un futuro. Dobbiamo esserne consapevolmente contenti perchè non sarà una competizione a far cambiare opinione su questa squadra e questi ragazzi”.