“Ricoverato in ospedale” Drammatiche le condizioni del Vip: il motivo del ricovero è serio

I social media rappresentano un ottimo modo per comunicare con i nostri amici e con il mondo intero. Anche per i personaggi famosi rappresentano un ottimo mezzo per restare in contatto con i propri fan. Proprio attraverso la pagina Instagram di Andrea Diprè un suo portavoce fa sapere che sarebbe ricoverato in ospedale.

Andrea Diprè

Andrea Diprè è un noto personaggio pubblico italiano. Nato a Tione Trento nel 1974 negli anni si è fatto strada nel mondo dei social, durante la sua relazione sentimentale con Sara Tommasi si è trovata spesso al centro di scandali e gossip. Diprè non è solo attivo nel mondo dei social, infatti è anche un critico d’arte, un politico ed un ex avvocato. In questi anni Andrea è sempre stato molto attivo sulle diverse piattaforme social e su YouTube dove riscuote molto successo.

Poche ore fa, nel suo account di Instagram è stato pubblicato un post che da notizie in merito alle sue condizioni di salute. Secondo le prime indiscrezioni, Diprè sarebbe stato ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nel post si legge:

“Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all’ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni. Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero. Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea. Ci vediamo presto Andrea.”

Le notizie in merito alla vicenda sono ancora poche e non si hanno ulteriori aggiornamenti né approfondimenti in merito alle condizioni di salute di Andrea Diprè. Al momento tutti i fan restano in attesa di scoprire se questo post rappresenti la realtà dei fatti. Tutte le testate di informazioni stanno provando a scoprire qualcosa in più in merito a questa situazione allarmante. Ovviamente gli ospedali e le strutture sanitarie sono tenuti al rispetto della privacy e dunque non possono in alcun modo fornire informazioni. Sembra però, che alcuni amici vicini a Andrea Diprè confermino questa storia, ma ancora nulla sembra sicuro e certo. In attesa di ulteriori notizie, tutti si augurano che Andrea stia bene e che si rimetta presto.

