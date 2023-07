'Barbie' oltre i 18 milioni di euro al box office italiano

Altro weekend trionfale per il film con Margot Robbie. Mission Impossibile e Indiana Jones ancora sul podio

‘Barbie’ continua la sua marca inarrestabile al box office italiano. Al secondo weekend dall’uscita realizza 5.431.001 euro di incasso, con una media per copia di 11.338 e un totale che sale a 18.153.546 euro: prossimo il sorpasso su Super Mario Bros. – Il film (20.393.087), al momento il terzo titolo di maggior successo nel nostro paese dalle riaperture del 2021.

I dubbi sulla tenuta del film della Mattel – come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it – sono stati fugati anche negli States dove Barbie (leggi tutti i nostri articoli dedicati al fenomeno del momento) ha incassato nell’ultimo fine settimana oltre 90 milioni di dollari portando il suo risultato domestico a 350 milioni di dollari e quello globale a 774 milioni di dollari. E se Barbie ride Oppenheimer non piange, visto che il film di Nolan in America continua ad avere un ottimo responso di pubblico (dovrebbe chiudere il weekend a circa 46 milioni di dollari, salendo a oltre 173 totali).

Tornando in Italia, stabili sul secondo e terzo gradino del podio Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1 (533.693 euro nel fine settimana, 4 milioni totali) e Indiana Jones e il quadrante del destino (240.285 euro nel weekend e 5.741.147 euro totali).

Tra le novità ad entrare in top ten Papà scatenato, quinto con 110.312 euro e una media copia di 2.829 euro.

Buono il dato complessivo del botteghino italiano dell’ultimo weekend: 1.948.506 euro totalizzati negli ultimi 3 giorni con un apprezzamento rispetto al weekend analogo del 2022 di + 537,67%. Confortanti anche i dati della settimana: dal 24 al 30 luglio l’incasso è stato di 13.509.868 euro, diventando la seconda migliore settimana dell’anno dopo quella del 2-8 gennaio, quando l’incasso era stato di 18.855.025 euro.