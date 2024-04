Bamboost Spazzole principali di ricambio Compatibile con il robot aspirapolvere Proscenic M8 M7 PRO

19,99€

BAMBOOST – Spazzola principale compatibile con Proscenic M8 M7 PRO

Consigli e abilità:

1. Sostituire i pezzi di ricambio ogni 2-3 mesi (a seconda della frequenza di utilizzo).

2. Scatta per una sostituzione rapida e senza sforzo. Non sono necessari attrezzi, facile da sostituire.

3. Il rumore può sorgere durante il primo utilizzo dei rulli. Tuttavia, se li usi per un po ‘, scomparirà.

Contenuto della confezione:

2 spazzole a rulli

Compatibilità: la spazzola principale di ricambio è per il robot aspirapolvere Proscenic M8/M7 Pro.

La confezione include: 2 spazzole principali rimovibili.

Design appositamente rimovibile: può essere facilmente rimosso per una facile manutenzione e pulizia delle spazzole. L’unità di spazzola multistrutturata è abbastanza morbida da pulire il pavimento senza graffi, ma anche abbastanza forte da spostare lo sporco duro.

Qualità soprattutto: con la nostra spazzola a rullo potente e silenziosa, non dovrai più preoccuparti che il tuo robot aspirapolvere rimanga appeso ai capelli. Le nostre spazzole sono realizzate in gomma

【Suggerimenti】 Spazzola principale: si consiglia di sostituire 6-12 mesi.