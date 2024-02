Auto si avvicina troppo ai cuccioli: la reazione di mamma orso

Mamma orso è molto protettiva verso i suoi tre cuccioli e quando l’auto si avvicina troppo a loro la sua reazione è istintiva – VIDEO.

Nel regno animale, soprattutto i mammiferi, le mamme si prendono cura dei loro cuccioli con cura e amore fino a che non sono pronti a cavarsela da soli. Solitamente il comportamento quasi possessivo e protettivo nei confronti dei piccoli viene definito alla “mamma orso” e un video diventato virale sul web mostra in modo cristallino che cosa succede quando una mamma crede che i suoi cuccioli siano minacciati da qualcosa.

La reazione di mamma orso: tutto per lasciare i suoi cuccioli al sicuro – VIDEO

Giovedì 8 febbraio Barstool Outdoors (@barstooloutdoors) ha condiviso su TikTok un video di una vera mamma orso in azione, e le persone che l’hanno ripresa hanno rischiato di essere attaccate nella loro auto.

La clip mostra una mamma orso e i suoi tre cuccioli che si arrampicano su un cumulo di neve sul ciglio della strada. La femmina adulta non ha problemi ad arrampicarsi, e anche due dei cuccioli riescono a salire dopo un po’ di tentativi. Il terzo cucciolo, invece, non riesce ad arrampicarsi e inizia a chiedere aiuto alla sua mamma. L’orso però, vede che le persone in auto stanno rallentando per guardare e corre ad aiutare il suo piccolo in difficoltà.

Il richiamo del piccolo orso spaventato e in cerca di aiuto, ha fatto rizzare tutti i sensi alla mamma la quale voleva che quell’auto si allontanasse dai suoi piccoli. Per assicurarsi ciò, ha iniziato a rincorrere l’auto in movimento e il video si è interrotto prima di sapere se il piccolo è riuscito a raggiungere la cima. Sicuramente grazie a mamma orso il cucciolo è riuscito a ricongiungersi con i suoi fratellini, al sicuro.

Le mamme orso sono note per essere estremamente protettive nei confronti dei loro cuccioli e per diventare aggressive ogni volta che si sentono minacciate o pensano che i loro cuccioli siano in pericolo. Se si sentono minacciate, si alzano in piedi per sembrare più alte e attaccano senza pensarci due volte.

@barstooloutdoorsI think mama bear would put a pretty hefty dent in the car 🎥: (breezefax/IG) ♬ original sound – Barstool Outdoors

I cuccioli restano con la mamma per i primi due o tre anni di vita. La mamma non solo li protegge e li nutre, ma insegna loro anche a cacciare per procurarsi il cibo, ad arrampicarsi sugli alberi, a combattere e a fare tutto ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere da soli in natura. I cuccioli imparano guardando la mamma, imitandola e, naturalmente, facendo da soli.