Manda la bimba a una festa ma lei torna a casa con una sorpresa

La sua mamma la manda a una festa di compleanno ma quando la bimba torna a casa non è sola: con lei c’è anche un gattino.

La mamma di una bimba ha voluto raccontare nei dettagli quanto accaduto nei giorni scorsi a lei e sua figlia. La donna aveva ricevuto l’invito per una festa di compleanno con alcuni compagni di scuola della figlia e senza titubare le ha consentito di partecipare. Prima di tornare a casa, però, la bimba avrebbe spiazzato le aspettative della sua mamma. Quando la festa per bambini stava per concludersi la bimba ha telefonato alla mamma per farle una richiesta. La bimba non immaginava che da quel momento la sua vita sarebbe cambiata completamene.

Bimba torna con un gattino: è la “sorpresa” più bella dalla festa

Quando la mamma ha risposto al telefono e ha sentito la voce della bimba è rimasta sorpresa, credendo inizialmente che fosse successo qualcosa di imprevisto alla festa. Difatti qualcosa di straordinario era accaduto. La bimba aveva incontrato un piccolo gatto molto carino, sconosciuto e che desiderava portare a casa con sé.

Se molti genitori non si aspetterebbero mai di ricevere una simile richiesta durante una festa per bambini, oppure sarebbero facilmente propensi a negare la possibilità di valutare una simile proposta, la mamma della bimba avrebbe reagito in modo altrettanto imprevisto. In una pubblicazione condivisa poche ore dopo dall’accaduto su un noto forum per le adozioni di gatti rimasti in cerca di protezione la donna ha infatti spiegato agli utenti di aver risposto positivamente al “favore molto esigente” della bimba.

Dopo una breve indagine la mamma ha scoperto la provenienza del gattino anonimo. Il tenero micio faceva parte di una cucciolata che uno dei genitori dei piccoli ospiti della festa aveva deciso di far partecipare al compleanno. Inutile dire quale possa essere stata la reazione dei bambini presenti al party.

Alla fine del compleanno

Se è vero che un gatto può tranquillizzare un bambino, la donna sarebbe rimasta interdetta di fronte all’invio – da parte di uno degli invitati alla festa – di una bellissima fotografia che ritraeva la bimba accanto al gattino appena conosciuto. In virtù del loro feeling la bambina di 9 anni e il piccolo gattino sembravano essere destinati a continuare la loro vita uno al fianco dell’altra. Anche per tal ragione la mamma della bimba non avrebbe resistito nel dare a lei una risposta affermativa alla sua richiesta.

A quanto pare sembra inoltre che la bimba sia stata l’unica ad aver ricevuto una risposta positiva da parte dei suoi genitori. Gli altri bimbi avrebbero anch’essi provato a convincere la propria mamma e il proprio papà ad acconsentire a una simile richiesta. Ma ciascuno di loro avrebbe risposto con un deciso “no” alla richiesta.

Ora la bimba e il gattino sarebbero divenuti migliori amici dopo aver dato al micio il benvenuto nella sua nuova casa. Oltre a dormire insieme, i due inventerebbero ogni giorno dei nuovi giochi.