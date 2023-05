Atp Roma 2023, Sinner eliminato negli ottavi

Jannik Sinner eliminato agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d’Italia 2023. L’azzurro, numero 8 del torneo Atp in corso a Roma, è stato battuto dall’argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-2, 6-2, chiudendo la sfida al terzo match point in 2 ore e 24 minuti.

“Questo era il mio 100% di oggi, non ho giocato a tennis come speravo e fisicamente non mi sono sentito come volevo. È una giornata tosta perché ci tenevo tanto a fare bene qui perciò è un peccato aver avuto una partita storta proprio a Roma. Fisicamente credo di essere molto allenato, purtroppo ci sono anche giornate in cui uno non si sente benissimo e oggi è stato così”, ha detto Sinner.

Ai quarti avanza intanto Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il britannico Cameron Norrie, numero 13 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 29 minuti.

Ad affrontare Djokovic ai quarti sarà Holger Rune. Il danese, numero 7 del mondo e del seeding, supera infatti l’australiano Alexey Popyrin, numero 77 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 50 minuti.