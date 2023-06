Alessio Pozzi, il modello contro Dolce e Gabbana: “Incompetenti, con voi ho chiuso”

Alessio Pozzi è uno dei modelli italiani più famosi al mondo: ha posato per Armani, Calvin Klein, Bikkemberks, Boss, Jeremy Scott, Ermanno Scervino, Givency, Dolce e Gabbana e chi più ne ha più ne metta. E proprio su Domenico Dolce e Stefano Gabbana ha sparato a zero con una storia e un post Instagram (rimossi dopo circa un’ora).

“Mi auguro che quelle gambe già mezze rotte che vi tengono ancora in piedi possano presto spezzarsi e farvi crollare” – ha esordito Alessio Pozzi in capslock – “Dopo l’ennesima esperienza nella vostra sede a Milano mi avete ridato la conferma di essere il peggio con cui una persona si possa interfacciare nel mondo della moda, io con voi ho chiuso! E non ho timore a far sapere che siete degli incompetenti, ve l’ho già detto in faccia ma è un pensiero che merita di essere condiviso anche qui. Imparate il rispetto, se i miei colleghi accettano di farsi umiliare buon per voi, con me non funziona”.