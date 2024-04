Apre TerritOri, il nuovo ristorante di Casa Vissani con proposte per tutti

Viene inaugurato oggi a Baschi (TN) nell’ambito di Casa Vissani, TerritOri il nuovo ristorante della famiglia. Luca Vissani, in accordo con il padre Gianfranco ha avuto l’idea di questo nuovo locale da abbinare al primo per offrire nuove proposte a una più vasta fascia di ospiti.

TerritOri saprà raccogliere le preziosità dei prodotti territoriali per raccontarli in una cucina più immediata e familiare, ma sempre improntata alla classe e al buongusto della tradizione Vissani: nella intrigante Sala Rock, un servizio dinamico e cortese e una carta dei vini più contenuta, con una esclusiva selezione di birre umbre, accompagneranno ogni ospite in un’esperienza gustativa ricca delle suggestioni di ieri e di oggi, ma economicamente più accessibile.

TerritOri nasce con l’ambizione di riproporre “il valore della propria storia pregressa per scrivere un nuovo capitolo al passo con i tempi”