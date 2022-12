Apple mette in discussione il futuro di iPhone SE

Negli scorsi mesi si sono susseguiti diversi rumor sulla prossima generazione di iPhone SE, lo smartphone entry level di Apple. C’è chi ha previsto che il device sarebbe arrivato nel 2023 con un design più simile agli iPhone con la notch, ma ora il noto analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato che secondo le proprie fonti Apple starebbe considerando addirittura di cancellare il prodotto, o almeno aspettare fino al 2024 per lanciarlo. Kuo dice che la scelte dipenderebbe dalla minore domanda sul mercato dei modelli di fascia entry e media di iPhone, come iPhone SE, iPhone 13 mini e iPhone 14 Plus, il nuovo modello da 6.7 pollici, che non ha avuto il successo sperato. Quest’anno, solamente i modelli Pro di iPhone 14 hanno avuto una domanda considerevole, anche perché sono quelli che hanno più sofferto degli shortage di componentistica.