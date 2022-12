Amazon lancia il protocollo Matter per la smart home

Amazon ha annunciato che i clienti in Italia e di tutto il mondo dei dispositivi intelligenti Echo e dei sistemi mesh eero potranno utilizzare Matter, il protocollo di interoperabilità per la Casa Intelligente, tramite Wi-Fi, per la gestione di lampadine, prese e interruttori, tramite configurazione Android. Amazon, come membro fondatore del protocollo, sta supportando l’integrazione di Matter su oltre 100 milioni di dispositivi nel mondo, attraverso i 30 modelli di dispositivi Echo ed eero. Grazie a Matter il controllo e la configurazione dei dispositivi è più semplice e immediata, e non richiede altro se non uno smartphone (per ora solamente Android), un nome utente e una password, senza hub o centraline extra. Amazon ha dichiarato tramite una nota ufficiale: “Questo è il primo passo per rendere la Casa Intelligente più interoperabile e semplice. All’inizio del prossimo anno, si aggiungeranno il supporto Matter per iOS, Thread, altre tipologie di dispositivi e la restante parte di modelli Echo ed eero”.