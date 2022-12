Nuovi monitor mini LED per Lenovo

Lenovo ha ampliato la propria gamma di prodotti mini-LED presentando i nuovi monitor ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30. Retroilluminati da migliaia di LED miniaturizzati, questi monitor sono dotati di 1.152 zone di oscuramento che riducono al minimo l’effetto alone che può comparire intorno agli oggetti sullo schermo e consentono di ottenere un contrasto cromatico più deciso con neri profondi e aree illuminate intense. Disponibili con schermi da 27 e 31,5 pollici, questi monitor ThinkVision Mini LED supportano i formati HDR10 e HLG e sono certificati DisplayHDR1000 per raggiungere una luminosità di picco di 1200 nit.

Entrambi i monitor includono standard a doppio colore DCI-P3 e Adobe RGB7 per adattarsi all’uso di grafica e video e sono dotati di tecnologia flicker-free integrata per ridurre l’affaticamento degli occhi. Sono inoltre dotati del software Lenovo ThinkColour che consente una facile configurazione del colore e la gestione delle impostazioni del display con una semplice interfaccia point-and-click. Propongono anche sensori di rilevamento umano e di luce a risparmio energetico che oscurano automaticamente lo schermo quando l’utente si allontana e possono regolare la luminosità dello schermo in base alla quantità di luce ambientale rilevata.

I monitor ThinkVision Mini LED sono indipendenti dal sistema operativo e possono collegarsi a laptop, smartphone e tablet compatibili con USB-C o Thunderbolt, offrendo fino a 40 Gbps di trasferimento dati e video attraverso un singolo cavo USB4 e possono supportare fino a due monitor UHD tramite una daisy chain. In grado di erogare fino a 15W di potenza agli smartphone e 140W ad altri dispositivi, questi monitor possono ora ricaricare computer portatili più potenti. Le porte sono tre Type-C, quattro Type-A e due HDMI 2.1, oltre a porte Ethernet e DP. Il design eco-compatibile dei monitor ThinkVision Mini LED prevede l’utilizzo di materiali riciclati post-consumo, tra cui il 90% di alluminio PCC per il supporto, il 95% di ABS PCC per il coperchio posteriore e l’85% di ABS PCC per la cornice e il supporto. Sono anche i primi monitor Lenovo con un imballaggio privo di plastica. Verranno presentati al CES 2023, con prezzi da definire.