Antonella Fiordelisi: la sua reazione all’ex fidanzato Gianluca Benincasa dopo il GFVip

Antonella Fiordelisi è tornata alla sua vita di tutti i giorni dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip e Pipol, per l’occasione, ha contattato Gianluca Benincasa, il suo ex fidanzato.

Come già sappiamo, Benincasa era stato arruolato dagli autori del gieffe per prendere parte all’edizione ancora in corso in qualità di ospite, ma i genitori di Antonella Fiordelisi – per bloccare il suo ingresso – lo avrebbero querelato alla Procura con l’accusa di stalking.

Come ha reagito l’ex vippona a tutto ciò? A raccontarlo è stato proprio lui.

“Stamattina avevo la sveglia alle 6:30 e alle ore 6:45 mi collego su WhatsApp e lei, la prima cosa che ha fatto appena mi ha visto collegato, mi ha bloccato. Io non le avevo neanche mandato un messaggio”.

Gianluca ha poi aggiunto:

“Mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi. Alla fine io conosco tutti i suoi meccanismi mentali. Ora succederà che le faranno pensare che io registro tutto, una telefonata, un messaggio. Ma so che mi chiamerà tramite terzi e all’inizio non parlerà neanche lei. Perché ovviamente lei ora deve anche firmare qualche denuncia nei miei confronti che hanno già preparato i suoi genitori. Nel momento in cui lei, personalmente, firma qualcosa contro di me, io, se finora ho buttato il 50%, butterò il 100% e non mi ricorderò neanche del mio vecchio rapporto. Sarà una guerra legalizzata.”

Antonella Fiordelisi, parla Gianluca: “Lei è arrabbiatissima con i suoi genitori”

“Conoscendo Antonella, posso garantirvi che lei non era convinta di vincere, ma di andare in finale sì. Perché lei è consapevole che un personaggio forte, odiato o con tanti fandom, non è detto che vinca. Questo me l’ha sempre detto, aveva questa visione del Grande Fratello. Lei non avrebbe mai immaginato che i genitori sarebbero arrivati a questo punto. Infatti quello che ora deve fare, in quanto figlia, è giustificare l’atteggiamento dei genitori a livello pubblico. Lo giustificherà. Dentro di lei, in cuor suo, sta arrabbiata nera, ve lo posso garantire. Il Grande Fratello era l’obiettivo della sua vita, a prescindere dai momenti in cui stava giù, che sono anche normali. Ma vi posso garantire che il suo obiettivo era arrivare alla finalissima perché nel finale c’è una puntata dedicata interamente a te stesso. L’emozione della finale le è stata tolta”.

Antonella Fiordelisi andrà a firmare la denuncia a carico di Gianluca Benincasa o lascerà perdere? E lui, le dichiarerà guerra mediatica oppure no? Nel dubbio, fra interviste e incontri, la storia fra i Donnalisi procede.