anticipazioni ed eliminati del Serale del 25 marzo

Amici 22, anticipazioni seconda puntata Serale: gli ospiti e gli eliminati del secondo appuntamento della fase finale del talent.

Prosegue l’avventura del Serale di Amici 22. La seconda puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi andrà in onda sabato 25 marzo alle ore 21.15 su Canale 5. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del programma. Ancora poche settimane e conosceremo il vincitore di questa edizione tesissima. Ma chi sono stati gli ospiti e gli eliminati di questa seconda puntata? Ecco le anticipazioni fornite da AmiciNews.

Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici

Come sempre, anche in questa edizione ci saranno grandi ospiti in tutte le puntate del Serale di Amici. Ospiti fissi, come giudici, saranno non solo i professori Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo, ma anche i tre giudici esterni, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Un trio che ha già mostrato nella prima puntata di essere in grado di creare dibattito, in particolar modo nella figura di Cristiano, che non ha convinto tutti gli spettatori.

Maria De Filippi

Ci sarà spazio anche per degli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. In questa seconda puntata, in particolare, dopo l’esordio con i comici Pio e Amedeo, dovrebbe prendersi il centro del palco un altro comico molto amato dagli italiani: Enrico Brignano.

Amici 22, secondo Serale: chi è stato eliminato

Le anticipazioni della seconda puntata sono state riferite solo nella serata del giovedì da AmiciNews. Anche le talpe più seguite del programma hanno faticato in questa occasione ad avere le informazioni corrette su quello che accadrà in questa puntata. Sappiamo comunque che ci sarà un bacio scenico tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, dopo un’esibizione, e che il premio TIM sarà vinto da Samu. Sappiamo anche che per la prima volta il pubblico è apparso senza mascherine. Ma chi sarà eliminato?

A quanto pare, il primo eliminato di questa avvincente puntata è stato un cantante, Piccolo G. Per quanto riguarda il secondo, al ballottaggio sono finiti Cricca e Gianmarco. L’esito del ballottaggio è stato rivelato, come la scorsa settimana, solo all’interno della casetta. Non resta che attendere ancora qualche ora per saperne di più, e sintonizzarsi come ogni settimana davanti agli schermi per questa seconda scoppiettante puntata del Serale.