Ernia, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Ernia, la scaletta dei concerti del rapper milanese nel 2023: tutte le canzoni dei suoi live nei principali palazzetti italiani.

Classe 1993, Ernia è ormai da diversi anni una certezza nella scena rap italiana. Amatissimo dal pubblico, è un rapper fuori dal coro, differente da molti rappresentanti della scena cui appartiene. Pur non escludendosi del tutto da quel rap game che tanto piace agli appassionati, non rinuncia a mettere in mostra un interesse non solo per auto e denaro, ma anche per la cultura, la letteratura, per argomenti che lo avvicinano a tematiche conscious che lo rendono apprezzabile anche per chi il rap non lo segue con passione. Scopriamo insieme quali sono le canzoni scelte per la scaletta dei suoi concerti nei palazzetti in questo 2023.

Ernia in tour nel 2023

Dopo aver raggiunto grandissimi successi nel 2022 con il suo ultimo album, Io non ho paura, la prova della maturità artistica ormai raggiunta, Matteo Professione è partito nel marzo 2023 per un breve tour nei principali palazzetti italiani.

Ernia

La tournée è partita da Padova, dove ha registrato un sold out, e è proseguita con due date al Forum di Assago, un luogo simbolo per il mondo della musica italiana. Le ultime date, dopo aver illuminato la sua città, sono quelle previste a Napoli e Roma, rispettivamente al Palapartenope e al Palazzo dello Sport.

La scaletta dei concerti del rapper

Pur essendo ancora giovane, Ernia ha già collezionato numerosi successi, e ha dato alle stampe quattro album uno migliore dell’altro, dimostrando sempre una grande crescita e un’incredibile attenzione sia alla stesura dei testi che alle composizioni musicali.

Proprio per questo motivo la scaletta dei suoi concerti può cambiare da un concerto all’altro. In linea di massima, salvo stravolgimenti, quella del tour nei palasport dovrebbe essere la seguente:

– Intro / Bu!

– Morto dentro

– Così stupidi

– Cattive intenzioni

– Non me ne frega un cazzo

– Il mio nome

– Mery per sempre

– Certi giorni

– Fuori luogo

– Lewandowski VIII

– 68

– Lei no

– Oh madonna

– Neve

– Vivo

– Acqua tonica

– U2

– Lewandowski IX

– Simba

– Phi

– Non ho sonno

– Bella

– Puro Sinaloa

– Acqua calda e limone

– Qualcosa che manca

– 10 ragazze

– L’Impostore

– Buonanotte

– Tutti hanno paura

– Bella fregatura

– Ferma a guardare

– Superclassico