Kelly Rowland litiga con la security al Festival di Cannes, il labiale

Kelly Rowland è stata una delle ospiti del red carpet a Cannes di Marcello Mio, film diretto da Christophe Honoré che racconta la figura di Marcello Mastroianni attraverso la figlia Chiara.

A far parlare però non è stata la presenza di Kelly Rowland in senso stretto, né il suo vestito o il suo nuovo taglio di capelli (aiuto), ma una sua litigata avuta con un’addetta alla sicurezza. Il tutto, ovviamente, sotto l’occhio di paparazzi e giornalisti che hanno immortalato il tutto.

Secondo una ricostruzione del Daily Mail, infatti, pare che Kelly Rowland si sia inizialmente infastidita dalla sicurezza che continuava a dirle di salire le scale e di togliersi di lì. Successivamente una di loro, per errore, le ha pestato lo strascico del vestito e la cantante le avrebbe detto ‘tranquilla, va tutto bene‘. Ma la risposta che le avrebbe poi dato l’addetta alla sicurezza non sarebbe piaciuta all’ex Destiny’s Child perché da quel momento avrebbe iniziato a puntarle il dito contro alzando la voce.

Stando alla ricostruzione del labiale, la Rowland avrebbe detto alla donna della security: “Non parlarmi in quel modo” e ancora: “Non parlarmi in quel modo. Non sei mia mamma. Ti avevo detto di non parlarmi così”. Che cosa le avrà detto mai la guardia di sicurezza per farla arrabbiare così?

It was very clear Kelly Rowland was trying to take photos and they were rushing her then that security guard stepped on her dress and Kelly tried to correct her nicely and the security guard decided to be rude and Kelly said “Don’t talk to me like that” pic.twitter.com/cXnuXH6oZK

— Meech (@MediumSizeMeech) May 21, 2024