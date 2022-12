Amici 22: Tommy, Piccolo, Wax e NDG infrangono il regolamento – le punizioni

Maria De Filippi durante la puntata di Amici 22 di oggi pomeriggio ha fatto un MaryKazziatone a Tommy Dali, Piccolo G, Wax e NDG. “Voi siete usciti durante le prove, senza chiedere il permesso“.

NDG, Piccolo G, Wax e Tommy Dali al centro dello studio a causa del loro atteggiamento durante le prove generali, cosa succederà? #Amici22 pic.twitter.com/VBcXeNcW8X — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2022

I quattro cantanti hanno provato a giustificarsi. Piccolo G ha dichiarato di essere uscito perché “ho cantato male la canzone e volevo prendermi del tempo“; stesso discorso per Tommy Dali. NDG, invece, ha confessato di aver avuto un attacco d’ansia.

“Sono uscito perché ho davvero avuto un attacco d’ansia, non respiravo, sono stato davvero male. Vi chiedo se avete altre registrazioni, non lo so. Ma sono uscito perché mi sono sentito male, ho avuto un attacco d’ansia subito dopo la mia esibizione. Tremavo, stavo male, non riuscivo a respirare”.

Rudy Zerbi nei confronti dei suoi allievi Piccolo G e Tommy Dali è stato durissimo e li ha messi entrambi in sfida.

“A me sinceramente che voi usciate perché avete cantato male non me ne frega niente. Uno perché mancate di rispetto a tutti. E due perché guardando le prove degli altri – che magari cantano pure meglio di voi – potreste imparare qualcosa. Siete rimasti ben venti minuti fuori. Sono stufo, sono davvero stufo. Parlo per i miei ragazzi che continuano di settimana in settimana a collezionare maglie nere. Ogni settimana ci sono degli sfidanti pronti, giusto? Bene, per me Tommy Dali e Piccolo G vanno in sfida immediata adesso”.

Su richiesta del prof Zerbi, Tommy Dali e Piccolo G andranno in sfida immediata per l’atteggiamento avuto durante le prove generali! Cosa pensate di questa decisione? #Amici22 pic.twitter.com/O2ICuUSpBY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2022

Lorella Cuccarini e Arisa invece hanno optato per punizioni minori. La cantante ha chiesto al suo allievo Wax di fare 500 flessioni, la Cuccarini ha invece sospeso la maglia a NDG: “Ti sospendo la maglia per un’altra settimana e ti invito a uscire dallo studio. Sono una persona molto paziente, ma non abusate della mia pazienza“.

La prof Cuccarini a causa del comportamento di NDG durante le prove generali ha deciso di sospendergli nuovamente la maglia come provvedimento disciplinare e per questo deve lasciare lo studio! #Amici22 pic.twitter.com/gK1jEI1ozy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2022

La sfida immediata ha però confermato la presenza di Tommy e Piccolo nella scuola di Amici 22.

Fino alla prossima infrazione, ovviamente.

Sfida immediata a tre: Tommy Dali, Piccolo G o Kate, chi merita di indossare la maglia di #Amici22? pic.twitter.com/DnDpl691Pd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2022

