Lucarelli lascia Ballando il prossimo anno? La risposta epica di Selvaggia

Questa edizione di Ballando con le Stelle non è stata semplicissima per Selvaggia Lucarelli, che oltre ad un lutto ha dovuto affrontare gli attacchi di alcuni colleghi e concorrenti del programma. Anche nell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci la giurata non è apparsa serena e a suo agio e in molti si sono chiesti se il prossimo anno tornerà dietro al bancone tra Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Alcune testate titolano addirittura “Ballando, Selvaggia Lucarelli pronta all’addio“.

Ieri la Lucarelli ha risposto a diverse domande dei suoi follower e uno in particolare le ha chiesto: “Libero ha scritto che sei pronta per l’addio a Ballando, ma è vero?“. Selvaggia ha risposto con molta ironia: “Se l’ha scritto Libero è probabile che abbia già firmato per le prossime 12 stagioni“. Una risposta simpatica, ma che comunque potrebbe mettere a tacere molti rumor. Non saranno 2/3 catfight o un po’ di difficoltà a far mollare la spugna alla giornalista, che – secondo me – quasi certamente tornerà anche nella prossima edizione di Ballando.

Selvaggia Lucarelli in mood Cersei Lannister. ADORO. Ti prego, non abbandonare Ballando con le Stelle, abbiamo bisogno di te.@stanzaselvaggia @Ballando_Rai #Ballandoconlestelle pic.twitter.com/yJ9hqrwfh5 — Nicola Vellere (@NicolaVellere) December 3, 2022

guardare ballando solo per vedere @stanzaselvaggia tirare giù tutto lo studio a suon di querele #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/vfiCh8kIUr — willow 🌱 • che belva si sente era (@chiaralacattiva) December 2, 2022

Una grande @stanzaselvaggia dimostra quanto si possa essere superiori di fronte alle sterili polemiche di #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/HBwYM4jPj0 — zukosky (@zukosky10) November 27, 2022

Lucarelli si difende dalle fake news.

Non solo la risposta sul suo improbabile addio a Ballando, oggi la Lucarelli ha puntato il dito contro dei titoli di Libero. Selvaggia ha spiegato che prenderà azioni legali contro queste fake news.