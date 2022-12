Patrizia Rossetti ha avuto una crisi: urla contro il GF e microfono staccato

Durante la puntata del GF Vip di lunedì scorso Wilma Goich e Patrizia Rossetti sono state bacchettate per i loro attacchi a Micol Incorvaia. Come se non bastasse martedì la conduttrice ha litigato con l’amica ed ha avuto una crisi piuttosto lunga. A raccontarlo è stata proprio Patty Lipsticks ieri sera ad Alberto De Pisis. Il biondino in questi giorni ha discusso con mezza casa e per questo motivo Patrizia Rossetti ha cercato di rassicurarlo e gli ha confidato del suo sfogo momento buio. A quanto pare ad aiutare la Rossetti è stata Piera, la psicologa del GF e per questo Patrizia ha consigliato ad Alberto di andare in confessionale per sfogarsi.

“Amore io non posso proprio vederti così. Io ti capisco se non stai bene. Io sono stata a piangere 5 ore, mi ero tolta tutto (il microfono). Così il Grande Fratello mi ha chiamata subito ‘Patrizia in confessionale’. Io ho urlato ‘no!’. Ma guarda che sono stata un quarto d’ora, anche venti minuti a dire di no. Dicevo ‘no, non ci vengo, cosa entro a fare, mi sono rotta i cog***i’. No, non è successo dopo la puntata, ma il giorno dopo. Ero così perché il giorno dopo quello che è successo quell’altra non mi ha proprio parlato. Quindi io mi sono sentita ancora più sola di prima.

Se loro del Grande Fratello mi hanno dato aiuto? Ti dico di sì onestamente l’hanno fatto. Infatti mi dicevano ‘perché non vieni a parlare?’. E io all’inizio ero arrabbiata ‘tanto non capite un ca**o e non mi potete aiutare’. Perché ero al limite, proprio tanto piena. Poi dopo ho parlato con Piera e mi ha fatto calmare. Mi ha detto ‘tu devi essere tranquilla, hai fatto un errore ma l’hai capito. Adesso però devi andare avanti’. Quindi ti dico che mi è servito e sono stati bravissimi”.