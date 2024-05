Terremoto in Italia, scosse avvertite dalla popolazione, tanta la paura: cosa sta succedendo 

La terra non smette di tremare. Da settimane ormai uno sciame sismico si è attivato nella zona dei Campi Flegrei dove, a partire dalla mezzanotte di oggi, si sono susseguite più di dieci scosse. Da questa notte, infatti, una serie di scosse si sono verificate in questa zona e, tra le tante, la più forte ha avuto una magnitudo di 2.4. della scala Richter. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Ancora scosse in Campania. Come già anticipato, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 1 maggio i Campi Flegrei sono stati colpiti da uno sciamo sismico ancora in atto. Sono molti gli eventi sismici che si sono susseguiti; ricordiamo che la più forte ha avuto una magnitudo di 2.4 della scala Richter. Questa scossa è stata registrata intorno alle ore 1:23.

La maggior parte delle scosse, anche quelle che si sono verificate con un’intensità minore, sono state comunque avvertite dalla residenti della zona, in particolar modo nell’area di Pozzuoli. Per questo motivo l’amministrazione della città tiene costantemente aggiornati i cittadini in merito alla situazione che si sta verificando ormai da settimane nei Campi Flegrei.

Sciame sismico Campi Flegrei

Queste le parole scritte sui rispettivi canali social del comune di Pozzuoli in merito allo sciame sismico che ha iniziato a comparire a partire dalla mezzanotte di mercoledì primo maggio:

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 00:01 del 01.05.2024 (UTC 22:01 del 30/04/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.4±0.3.

Stando alle informazioni divulgate, lo sciame sismico è iniziato intorno alla mezzanotte di questa giornata ed è proseguito fino a questa mattina. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso l’intero Paese.