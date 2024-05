Adriano Pappalardo preso a cinghiate dalla Maionchi: cosa è successo in Rai

Mara Maionchi a Belve non si è risparmiata, ha fatto nomi e cognomi di cantanti un po’ irriconoscenti (Tiziano Ferro le ha risposto via social), delicati, difficili ed ha confermato le rivelazioni che Adriano Pappalardo ha rilasciate a Il Fatto Quotidiano: “Primissimi anni Settanta, ero in crisi, improvvisamente trasparente, rifiutato dai giornalisti. – ha raccontato il cantante – Una mattina vado alla casa discografica e becco Mara Maionchi; le chiedo il motivo di tanta ostilità, e lei: ‘Senti, di te non frega un c***o a nessuno’ ‘E me lo dici così?’ ‘Se vuoi te lo dimostro…’ Così ha chiamato il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, l’ha messo in viva voce e in quel momento ho scoperto che aveva proprio ragione. Questa cosa è successa davvero e me la ricordo benissimo“.

Adriano Pappalardo ha fatto arrabbiare la Maionchi.

Mara ha anche confessato di essersi molto arrabbiata con Adriano Pappalardo dietro le quinte di un programma Rai: “Non sono proprio cintura nera di tatto, non ho un grande tatto e lo riconosco. Ho capito che quando vuoi spiegare qualcosa di importante alle persone, se tu vai con troppo tatto, poi stai lì tre giorni e non vi capite. Invece essendo un po’ brutale tu fai capire subito il problema. Poi lo alleggerisci con una seconda entrata con cui gli tiri su il morale. Se gli ho detto che di lui non importava a nessuno? Sì. Se è vero che in passato dovevamo registrare una trasmissione Rai, lui con il suo carattere difficile ha fatto la ‘testa di c***o’ e così mi sono tolta la cintura e l’ho menato? Ma sì, non si può mica esagerare con le pretese, con quello che vuoi avere. Ao, ma mica sei Frank Sinatra, stiamo un po’ calmi e tranquilli“.

La Maionchi aveva già accennato alla vicenda un anno fa: “Non è stata una vera e propria aggressione, ma lui non capiva che per raggiungere risultati importanti bisognava lavorare a lungo. Una volta mi sono sfilata la cintura dei jeans e con quella l’ho picchiato per un po’“.

Ecco delle immagini choc della scena…



MARA MAIONCHI CHE PRENDE A CINGHIETE PAPPALARDO MI STO SENTENDO MALE 💀✨#Belve pic.twitter.com/i73U6xyWwW — Not me 🤌🏻| Antep fıstığı 🥜💚 (@Not_bibbo) April 30, 2024

Ha preso a cinghiate Pappalardo “ahò non sei mica Frank Sinatra”😁 #belve — Dniepr🐦🍉 (@akakarolina) April 30, 2024