Il peso delle celebrità (soprattutto se donne) un tempo era argomento di dibattito e i settimanali scandalistici ci andavano a nozze. Chi come me è stato un adolescente degli anni duemila è cresciuto a pane, Pokemon e bodyshaming. Per fortuna ora le cose sono cambiate e il fisico non è più un argomento di gossip: chiunque può essere come vuole. L’aumento di peso non fa più notizia, esiste la body positivity e Lady Gaga ci ha insegnato che siamo born this way. Ma se durante gli anni duemila il bodyshaming andava di moda, un decennio prima si ironizzava anche sui cambiamenti di peso, pure se la protagonista in questione era minorenne. Ne sa qualcosa Ambra Angiolini.

La cantante in questi giorni si è imbattuta in vecchi articoli di giornali tutti risalenti al 1994 quando, archiviata l’esperienza a Non è la Rai, diventò conduttrice di Generazione X.

In quel periodo Ambra prese un po’ di kg e questo i giornali lo sottolinearono tutti anche in maniera sprezzante: “Aiuto! Sto diventando un palloncino gonfiato”, hanno scritto in uno. “Più in formE che mai”, ha scritto un altro giornale. E ancora: “L’extralarge non si addice ad Ambra” / “Povera Ambra extra-large” / “Ambra perde la linea”.

Ambra, quando a 17 anni i giornali la prendevano in giro perché ingrassata

“Ripercorrendo la mia storia, con l’aiuto del mio amico Fabio Marantino ( rezioso come non mai), mi sono resa conto dell’ipocrisia della tv e di certa carta stampata” – ha scritto Angiolini su Instagram – “Probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto, troppo. Se in quel periodo, avevo solo 17 anni, qualcuno mi avesse fatto notare che non ero più spensierata invece di sottolineare ovunque quanto io fossi diventata grassa, avrei cercato di tornare ad essere più mia che di tutti. Il problema di oggi, si dice ovunque, sono gli haters, ma c’è qualcuno che molto tempo fa gli ha evidentemente fatto scuola. Questo post non è per vittimismo che lo scrivo, ma per rimettere a posto le cose. Io alla fine ho vinto una guerra che non doveva nemmeno essere combattuta”.

Ecco un po’ di screen: